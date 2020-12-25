Коронавирус в Украине: накануне католического Рождества выздоровели 15 тыс. украинцев

Коронавирус в Украине не успокоился даже на праздники / Фото Reuters

Согласно свежей статистике по состоянию на утро пятницы, 25 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 012 167 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 11 035 украинцев. Среди заболевших - 484 ребенка и 388 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 581 человек. За сутки умерли еще 186 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 646 772 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 15 337 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2 739 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Коронавирус в Украине - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 106 078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

Киевская область - 56374 случая;

Кировоградская область - 8 149 случаев;

Луганская область - 9725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67934 случая;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ровенская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область - 33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38 004 случая;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39143 случая;

Черниговская область - 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 25 декабря

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря, в столице зарегистрировали 106 078 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1038 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.

В столице Украины с начала эпидемии умерли 1816 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 1 208 киевлян, всего - 36 969.

Коронавирус в Киеве - статистика 25 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 25 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 24 декабря, зарегистрированы 79 368 142 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 742 271 пациент.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 25 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним:

В Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса COVID-19. Штамм B1.351О попал в страну из Южно-Африканской Республики.

Генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей заявила, что это штамм коронавируса является результатом мутации, и она сделала его более агрессивным.

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