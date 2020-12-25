Коронавирус в Украине: накануне католического Рождества выздоровели 15 тыс. украинцев

По состоянию на утро 25 декабря в стране за сутки нашли еще более 11 тыс. новых больных COVID-19.
Согласно свежей статистике по состоянию на утро пятницы, 25 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 012 167 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 11 035 украинцев. Среди заболевших - 484 ребенка и 388 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 17 581 человек. За сутки умерли еще 186 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 646 772 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 15 337 украинцев.
Госпитализировали в больницы за сутки 2 739 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 106 078 случаев;
- Винницкая область - 21 698 случаев;
- Волынская область - 32 149 случаев;
- Днепропетровская область - 55 680 случаев;
- Донецкая область - 34 225 случаев;
- Житомирская область - 37 848 случаев;
- Закарпатская область - 27 650 случаев;
- Запорожская область - 50 805 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;
- Киевская область - 56374 случая;
- Кировоградская область - 8 149 случаев;
- Луганская область - 9725 случаев;
- Львовская область - 58 875 случаев;
- Николаевская область - 28 805 случаев;
- Одесская область - 67934 случая;
- Полтавская область - 33 997 случаев;
- Ровенская область - 39 979 случаев;
- Сумская область - 39 490 случаев;
- Тернопольская область - 33 175 случаев;
- Харьковская область - 67 417 случаев;
- Херсонская область - 16 679 случаев;
- Хмельницкая область - 38 004 случая;
- Черкасская область - 36 947 случаев;
- Черновицкая область - 39143 случая;
- Черниговская область - 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 25 декабря
По состоянию на утро пятницы, 25 декабря, в столице зарегистрировали 106 078 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1038 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине.
В столице Украины с начала эпидемии умерли 1816 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 1 208 киевлян, всего - 36 969.
Коронавирус в мире - статистика 25 декабря
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 24 декабря, зарегистрированы 79 368 142 случая заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 742 271 пациент.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.
Напомним:
- В Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса COVID-19. Штамм B1.351О попал в страну из Южно-Африканской Республики.
- Генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей заявила, что это штамм коронавируса является результатом мутации, и она сделала его более агрессивным.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро четверга, 24 декабря, число зараженных коронавирусом в Украине превысило миллион людей. За сутки COVID-19 диагностировали у 11 490 украинцев. Среди заболевших - 488 детей и 445 медработников.
- В НАН Украины подсчитали, сколько украинцев заразятся COVID-19 за новогодние праздники.
- В МИД Украины рассказали, какими путями наша страна может получить долгожданную вакцину от коронавируса.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.