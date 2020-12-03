Коронавирус в Украине: назван самый "зараженный" город

Больше всего больных коронавирусом 2 декабря нашли в Киеве / Reuters

В среду, 2 декабря, больше всего больных коронавирусом COVID-19 нашли в Киеве – вирус диагностирован у 1 тысячи 364 человек.

Наибольшее количество зараженных обнаружили в ряде областей – Запорожская, Одесская, Киевская и Харьковская, поделился министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава добавил, что коронавирус 2 декабря на Запорожье нашли у 1 060 человек, на Одесчине – у 935, на Киевщине – у 924, а на Харьковщине – у 906.