Коронавирус в Украине не сдается: Минздрав опубликовал свежую статистику

Эпидемия коронавируса в Украине привела к госпитализации еще почти 500 человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 25 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 876 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 32 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 489 человек; летальных случаев - 53, выздоровели - 2 405 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 25 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 232 790 человек;

выздоровели - 2 160 137 человек;

летальных исходов - 52 234;

проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.

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