УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине не сдается: Минздрав опубликовал свежую статистику

25 июня 2021, 08:22
Прослушать новость
Остановить

В Украине обнаружили еще 876 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

коронавирус
Эпидемия коронавируса в Украине привела к госпитализации еще почти 500 человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 25 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 876 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 32 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 489 человек; летальных случаев - 53, выздоровели - 2 405 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 25 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 232 790 человек;
  • выздоровели - 2 160 137 человек;
  • летальных исходов - 52 234;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.

Читайте такжеВ Украину попал опасный индийский штамм COVID-19: какие новые ограничения введут в стране

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.
  • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.
  • Тем временем врачи объяснили, как понять, что вы подхватили индийский штамм коронавируса Дельта.
Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине не сдается: Минздрав опубликовал свежую статистику». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлерПоловое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Украину ждет засуха: метеорологи дали новый прогнозУкраину ждет засуха: метеорологи дали новый прогноз Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021 Гороскоп на 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступокГороскоп на 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступок Что позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизеЧто позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизе

Последние новости

08:38

Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью

08:22

Коронавирус в Украине не сдается: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

08:20

Транзита газа через Украину из-за СП-2 больше не будет: Илларионов объяснил, что ждет Киев Видео

08:11

Нардеп разделась в прямом эфире ради Добкина Видео

08:04

Жестокое убийство и поджог в Белогородке: что известно о подозреваемом Видео

Реклама
07:50

Поражение ЕС на переговорах с Путиным: дипломат объявил об опасности планов Меркель Видео

07:20

Членство в НАТО, преследование Порошенко и второй срок: Зеленский дал большое интервью Видео

07:05

Анна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публике

06:45

Курс на 28: сколько будет стоить доллар и что на него будет влиять

06:30

Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни Видео

05:30

С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки

04:59

Найден новый способ ускорить выздоровление от COVID-19 - комментарий ученых Видео

04:49

Финиш Минского формата: Зеленский объявил о новых переговорах по Донбассу с Путиным и Байденом Видео

04:23

Какие люди сильнее остальных подвержены депрессии - ответ ученых Видео

04:21

Референдум и отказ от ОРДЛО: Зеленский объявил о сценарии Украины по Донбассу Видео

04:16

Сделка Байдена и Путина по Украине: Зеленский раскрыл детали саммита в Женеве

03:54

Встреча Меркель и Зеленского: эксперт оценил, сможет ли Киев "выбить" компенсации за СП-2 Видео

03:03

Гороскоп на завтра 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

02:16

День таможенника - поздравления и открытки с Днем таможенника веселые

01:28

Катя Осадчая показала беременный животик в облегающм вечернем платье

Реклама
00:51

Россия хочет сорвать учения Си Бриз-2021 - эксперт Видео

00:07

Украинцев призвали готовиться к четвертой волне коронавируса из-за штамма Дельта Видео

24 июня, четверг
23:50

Крым с Донбассом и вопрос СП-2: Зеленский назвал сценарий на переговоры с Байденом Видео

23:34

Потопы, бури и жара: Украине предрекли новую аномальную опасность Видео

23:17

Быстрый летний обед за 20 минут: рецепты идеального блюда Видео

23:00

Диетолог назвала самую полезную соль для организма Видео

22:03

Срыв переговоров по Донбассу: Украина объявила об опасности саммита ЕС с участием Путина Видео

21:38

Пицца с сюрпризом: в киевском супермаркете мышь на прилавке напугала покупателей Видео

21:11

"Возили как г*вно по полю": сын Жириновского из Госдумы разразился оскорблением в адрес Украины

20:58

Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной Видео

20:57

Microsoft официально представила свою новую операционную систему – Windows 11 Видео

20:25

Названы различия и польза красных, зеленых и желтых яблок Видео

20:24

Опасное увлечение Сталиным: почему Россия катится в Тартарары под громкие фанфары мнение

20:15

Магазин Epic Games Store обновил еженедельную подборку бесплатных игр Видео

20:09

Инсайдеры слили причину отказа Меган Маркл и принца Гарри от титулов для детей

20:03

Как правильно дарить деньги: удивительные приметы для благополучия Видео

19:50

Украина указом Зеленского ударила санкциями по окружению Путина Видео

19:42

Киве Генпрокуратура вручила подозрение за ушанку с серпом и молотом Видео

18:53

Крах Северного потока-2: в Нафтогазе объяснили, как США могут остановить газопровод Видео

18:49

Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021 Видео

Реклама
18:47

В Кривом Роге полицейский избил задержанного до смерти: ему грозит жестокое наказание Видео

18:22

Врач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способ Видео

18:17

Полсотни банков и финкомпаний: Зеленский продлил санкции против России Видео

17:58

Один из главных эксклюзивов PS4 скоро доберётся до ПК – слухи

17:56

Дженнифер Энистон официально прокомментировала воссоединение с Брэдом Питтом

17:55

Удар по Фирташу и Фуксу: Зеленский запустил решение СНБО о санкциях

17:43

"Это была жесть!": появилось видео из салона самолета с украинцами во время срочной посадки Видео

17:37

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

17:30

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

17:19

Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять