Коронавирус в Украине не сдается: Минздрав опубликовал свежую статистику

В Украине обнаружили еще 876 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.
По состоянию на утро пятницы, 25 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 876 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 32 медицинских сотрудников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 489 человек; летальных случаев - 53, выздоровели - 2 405 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 232 790 человек;
- выздоровели - 2 160 137 человек;
- летальных исходов - 52 234;
- проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.
- Тем временем врачи объяснили, как понять, что вы подхватили индийский штамм коронавируса Дельта.
Автор: Анна Багрий