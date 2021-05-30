Коронавирус в Украине "обессилел": за сутки выявили всего 1700 случаев заражения

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 1703 человек. При этом в больницы госпитализированы 1330 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 мая в Украине умерли 84 человека. В то же время выздоровело 5733 человека.
За все время пандемии в стране:
- заболели - 2 201 472 человек;
- выздоровели - 2 036 148 человек;
- летальных случаев - 50 472.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257), Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).
В Киеве за сутки скончались 7 человек с диагнозом COVID-19, выздоровели 2450.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
- Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.
Автор: Адриана Бубновская