Коронавирус в Украине "обессилел": за сутки выявили всего 1700 случаев заражения / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 1703 человек. При этом в больницы госпитализированы 1330 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 мая в Украине умерли 84 человека. В то же время выздоровело 5733 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 201 472 человек;

выздоровели - 2 036 148 человек;

летальных случаев - 50 472.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257), Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

В Киеве за сутки скончались 7 человек с диагнозом COVID-19, выздоровели 2450.

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