Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года

За минувшие сутки выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года. За минувшие сутки выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 444 человек; летальных случаев - 262; выздоровели - 4 592 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:
- заболели - 1 519 926 человек;
- выздоровели - 1 248 782 человека;
- летальных исходов - 29 515;
- проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.
Сколько больных коронавирусом за сутки по областям
- г. Киев - 1210 случаев;
- Винницкая область - 948 случаев;
- Волынская область - 348 случаев;
- Днепропетровская область - 716 случаев;
- Донецкая область - 671 случай;
- Житомирская область - 913 случаев;
- Закарпатская - 546 случаев;
- Запорожская область - 408 случаев;
- Ивано-Франковская область - 506 случаев;
- Киевская область - 1134 случая;
- Кировоградская область - 158 случаев;
- Луганская область - 147 случаев;
- Львовская область - 1140 случаев;
- Николаевская область - 419 случаев;
- Одесская область - 935 случаев;
- Полтавская область - 543 случая;
- Ровенская область - 443 случая;
- Сумская область - 489 случаев;
- Тернопольская область - 628 случаев;
- Харьковская область - 1085 случаев;
- Херсонская область - 141 случай;
- Хмельницкая область - 855 случаев;
- Черкасская область - 536 случаев;
- Черновицкая область - 584 случая;
- Черниговская область - 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости
- По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
- 18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели.
- Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.
- После столицы локдаун введут и в Киевской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Автор: Анна Багрий