Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года

Госпитализированы за сутки почти 4,5 тысячи человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года. За минувшие сутки выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 444 человек; летальных случаев - 262; выздоровели - 4 592 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

заболели - 1 519 926 человек;

выздоровели - 1 248 782 человека;

летальных исходов - 29 515;

проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

г. Киев - 1210 случаев;

Винницкая область - 948 случаев;

Волынская область - 348 случаев;

Днепропетровская область - 716 случаев;

Донецкая область - 671 случай;

Житомирская область - 913 случаев;

Закарпатская - 546 случаев;

Запорожская область - 408 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 1134 случая;

Кировоградская область - 158 случаев;

Луганская область - 147 случаев;

Львовская область - 1140 случаев;

Николаевская область - 419 случаев;

Одесская область - 935 случаев;

Полтавская область - 543 случая;

Ровенская область - 443 случая;

Сумская область - 489 случаев;

Тернопольская область - 628 случаев;

Харьковская область - 1085 случаев;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 855 случаев;

Черкасская область - 536 случаев;

Черновицкая область - 584 случая;

Черниговская область - 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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