УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года

19 марта 2021, 08:07
Прослушать новость
Остановить

За минувшие сутки выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

коронавирус
Госпитализированы за сутки почти 4,5 тысячи человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года. За минувшие сутки выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 444 человек; летальных случаев - 262; выздоровели - 4 592 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

  • заболели - 1 519 926 человек;
  • выздоровели - 1 248 782 человека;
  • летальных исходов - 29 515;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

  • г. Киев - 1210 случаев;
  • Винницкая область - 948 случаев;
  • Волынская область - 348 случаев;
  • Днепропетровская область - 716 случаев;
  • Донецкая область - 671 случай;
  • Житомирская область - 913 случаев;
  • Закарпатская - 546 случаев;
  • Запорожская область - 408 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 506 случаев;
  • Киевская область - 1134 случая;
  • Кировоградская область - 158 случаев;
  • Луганская область - 147 случаев;
  • Львовская область - 1140 случаев;
  • Николаевская область - 419 случаев;
  • Одесская область - 935 случаев;
  • Полтавская область - 543 случая;
  • Ровенская область - 443 случая;
  • Сумская область - 489 случаев;
  • Тернопольская область - 628 случаев;
  • Харьковская область - 1085 случаев;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 855 случаев;
  • Черкасская область - 536 случаев;
  • Черновицкая область - 584 случая;
  • Черниговская область - 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеГолубовская бьет тревогу из-за COVID-19 и призвала готовиться к худшему

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости

  • По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
  • 18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели.
  • Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.
  • После столицы локдаун введут и в Киевской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в УкраинеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столицеЖесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице В Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИ Врач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдаунаВрач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдауна Названы области-претенденты на переход в красную зону карантинаНазваны области-претенденты на переход в красную зону карантина

Последние новости

08:46
За день до локдауна в Киеве подскочило число больных COVID-19
08:46
Локдаун в Украине - это фикция и самообман мнение
08:35
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
08:24
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
08:20
Кулеба рассказал, как РФ пытается помешать процессу возвращения Крыма Видео
Реклама
08:07
Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года Видео
07:44
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
07:33
Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом Видео
07:13
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото
07:07
Мендель больше не будет вести шоу Взгляд с Банковой Видео
06:55
Начало новой "холодной войны": почему Байден пересек красную линию мнение
06:30
После столицы локдаун введут и в Киевской области Видео
06:30
Эксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве Видео
06:02
Врачи заметили у COVID-пациентов необычный эффект на ногтях Видео
05:34
День сна в 2021 году: приколы и интересные короткие факты о сне Видео
05:03
Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту Видео
04:25
В РФ рассказали о зимнем дворце Путина с царскими "понтами" Видео
03:50
Эксперт рассказал, почему России удалось захватить Крым Видео
03:14
Эксперт оценил шансы военного нападения РФ на Украину из-за Крыма Видео
02:28
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
Реклама
02:05
Участница Холостяка публично оголила аппетитные формы
01:20
На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Фото
01:06
Названа причина, почему лишний вес возвращается после диеты Видео
00:49
Жданов назвал условие, при котором Европа "задушит Путина"
00:40
В Германии назвали важным сигналом заявление Байдена о Путине-"убийце" Видео
00:08
Динамо вслед за Шахтером вылетело из Лиги Европы Фото
18 марта, четверг
23:38
Страны ЕС массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
23:00
Синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам на выходных Видео
22:56
Голубовская бьет тревогу из-за COVID-19 и призвала готовиться к худшему Видео
22:55
Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Видео
22:47
Сериал Убивая Еву закрывают и назвали время выхода 4 сезона
22:15
В США за "голову" российского агента предлагают кругленькую сумму Видео
22:05
Как "гопническая" дипломатия РФ ответит Байдену на слова о Путине-убийце мнение
22:04
Шахтер с треском вылетел из Лиги Европы Фото
21:48
Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото
21:38
СМИ раскрыли секретный план Германии по Северному потоку-2 и Украине Видео
21:23
Сумы берут "тайм-аут", чтобы избежать локдауна Видео
21:20
Тромб в ноге: какие симптомы указывают на опасное состояние Видео
20:58
У Байдена ответили на предложение Путина провести "баттл" Видео
20:52
У Зеленского обрадовались планам США по Украине Видео
Реклама
20:36
Состоялся релиз финального дополнения для кровавой DOOM Eternal Видео
20:29
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
20:14
Владимир Дантес выпустил новый клип Sasha Видео
20:09
В США признались, когда Байден наконец-то позвонит Зеленскому
19:54
Зеленский срочно собирает СНБО - СМИ Видео
19:34
Кличко рассказал подробности о локдауне в Киеве с 20 марта Видео
19:33
Square Enix анонсировала новую Life Is Strange и ремастер первой части Видео
19:32
Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках" Видео
19:26
Обещавший "тр*ахнуть маму" представитель Грузии на Евровидении выдал новое заявление Видео
19:13
Путин вызвал Байдена на баттл Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять