Коронавирус в Украине опять "ослабил хватку": за сутки выявили 286 случаев заражения

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Запорожской областях.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 286 человек. При этом в больницы госпитализированы 422 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 24 июля в Украине умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 159 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
За все время пандемии в стране:
- заболели - 2 248 450 человек;
- выздоровели - 2 184 195 человек;
- летальных случаев - 52 847.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
22 июля в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.
Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.
Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать из сюжета ТСН:
Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.
Из-за коронавируса Дельта в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией. Такой прогноз озвучил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.