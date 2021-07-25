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Коронавирус в Украине опять "ослабил хватку": за сутки выявили 286 случаев заражения

25 июля 2021, 08:27

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Запорожской областях.

коронавирус,больница
Коронавирус в Украине опять "ослабил хватку": за сутки выявили 286 случаев заражения / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 286 человек. При этом в больницы госпитализированы 422 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 24 июля в Украине умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 159 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

За все время пандемии в стране:

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  • заболели - 2 248 450 человек;
  • выздоровели - 2 184 195 человек;
  • летальных случаев - 52 847.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

22 июля в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать из сюжета ТСН:

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Из-за коронавируса Дельта в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией. Такой прогноз озвучил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

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