Коронавирус в Украине: "покраснели" уже более половины регионов

Полтавская область попала в "красную" зону карантина / УНИАН

Полтавскую область официально внесли в "красную" зону карантина. В течение более трех дней в этом регионе превышены два показателя COVID-19 – по уровню выявленных случаев заражения и по числу госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения в четверг, 15 апреля.

Так, в Полтавской области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования - за последние три дня этот показатель составляет 20,3%, 23,3% и 23,3% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций - 80, 79,5 и 77,8 при норме 60.

На данный момент в "красной" зоне карантина находятся более половины регионов Украины: это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне находятся 9 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

"Зеленых" зон в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Минздрав обновил карантинные зоны / moz.gov.ua

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