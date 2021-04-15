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Коронавирус в Украине: "покраснели" уже более половины регионов

15 апреля 2021, 11:02
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На Полтавщине в течение более трех дней превышены два показателя COVID-19 – по уровню выявленных случаев заражения и по числу госпитализаций.

Украина,карантин
Полтавская область попала в "красную" зону карантина / УНИАН

Полтавскую область официально внесли в "красную" зону карантина. В течение более трех дней в этом регионе превышены два показателя COVID-19 – по уровню выявленных случаев заражения и по числу госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения в четверг, 15 апреля.

Так, в Полтавской области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования - за последние три дня этот показатель составляет 20,3%, 23,3% и 23,3% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций - 80, 79,5 и 77,8 при норме 60.

На данный момент в "красной" зоне карантина находятся более половины регионов Украины: это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне находятся 9 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

"Зеленых" зон в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Минздрав обновил карантинные зоны / moz.gov.ua

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро четверга, 15 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 427 жителей страны. В том числе заболели 628 детей и 383 медработника.
  • За минувшие 24 часа госпитализированы 4 229 человек; летальных случаев - 433, выздоровели - 11 148 человек.
  • Киев снова оказался первым в Украине по числу новых официально поставленных диагнозов "коронавирус". Кроме того, в столице установлен антирекорд по числу летальных исходов болезни.
  • Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.

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