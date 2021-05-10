Коронавирус в Украине пошел на спад: за сутки выявили менее 3 тысяч больных

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 512 человек. За сутки умерли еще 119 пациентов.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2817 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 1414 человек.
По состоянию на утро понедельника, 10 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 122 327, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 512 человек. За сутки умерли еще 119 пациентов.
За сутки выздоровели - 9002 человека, всего за время пандемии 1 768 753.
Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (156), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Степанов уточнил, что 1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 в Украине.
863 645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 101 случай / 0 прививок;
- Винницкая область - 38 случаев / 0 прививок;
- Волынская область - 95 случаев / 19 прививок;
- Днепропетровская область - 449 случаев / 0 прививок;
- Донецкая область - 243 случая / 61 прививки;
- Житомирская область - 132 случая / 0 прививок;
- Закарпатская - 32 случая / 10 прививок;
- Запорожская область - 74 случая / 15 прививок;
- Ивано-Франковская область - 50 случаев / 50 прививок;
- Киевская область - 184 случая / 23 прививки;
- Кировоградская область - 72 случая / 0 прививок;
- Луганская область - 31 случай / 0 прививок;
- Львовская область - 217 случаев / 470 прививок;
- Николаевская область - 156 случаев / 79 прививок;
- Одесская область - 83 случая / 0 прививок;
- Полтавская область - 130 случаев / 21 прививки;
- Ровенская область - 67 случаев / 56 прививок;
- Сумская область - 54 случая / 20 прививок;
- Тернопольская область - 108 случаев / 90 прививок;
- Харьковская область - 175 случаев / 0 прививок;
- Херсонская область - 90 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область - 15 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область - 126 случаев / 0 прививки;
- Черновицкая область - 58 случаев / 90 прививок;
- Черниговская область - 37 случаев / 0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Красная зона карантина в Украине "исчезла" – 8 мая из нее вышла последняя Сумская область.