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Коронавирус в Украине пошел на спад: за сутки выявили менее 3 тысяч больных

10 мая 2021, 08:17
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 512 человек. За сутки умерли еще 119 пациентов.

коронавирус
Коронавирус в Украине пошел на спад: за сутки выявили менее 3 тысяч больных / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2817 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 1414 человек.

По состоянию на утро понедельника, 10 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 122 327, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 512 человек. За сутки умерли еще 119 пациентов.

За сутки выздоровели - 9002 человека, всего за время пандемии 1 768 753.

Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (156), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Степанов уточнил, что 1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 в Украине.

863 645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 101 случай / 0 прививок;
  • Винницкая область - 38 случаев / 0 прививок;
  • Волынская область - 95 случаев / 19 прививок;
  • Днепропетровская область - 449 случаев / 0 прививок;
  • Донецкая область - 243 случая / 61 прививки;
  • Житомирская область - 132 случая / 0 прививок;
  • Закарпатская - 32 случая / 10 прививок;
  • Запорожская область - 74 случая / 15 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 50 случаев / 50 прививок;
  • Киевская область - 184 случая / 23 прививки;
  • Кировоградская область - 72 случая / 0 прививок;
  • Луганская область - 31 случай / 0 прививок;
  • Львовская область - 217 случаев / 470 прививок;
  • Николаевская область - 156 случаев / 79 прививок;
  • Одесская область - 83 случая / 0 прививок;
  • Полтавская область - 130 случаев / 21 прививки;
  • Ровенская область - 67 случаев / 56 прививок;
  • Сумская область - 54 случая / 20 прививок;
  • Тернопольская область - 108 случаев / 90 прививок;
  • Харьковская область - 175 случаев / 0 прививок;
  • Херсонская область - 90 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 15 случаев / 0 прививок;
  • Черкасская область - 126 случаев / 0 прививки;
  • Черновицкая область - 58 случаев / 90 прививок;
  • Черниговская область - 37 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
  • В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
  • Красная зона карантина в Украине "исчезла" – 8 мая из нее вышла последняя Сумская область.

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