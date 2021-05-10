Коронавирус в Украине пошел на спад: за сутки выявили менее 3 тысяч больных / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2817 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 1414 человек.

По состоянию на утро понедельника, 10 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 122 327, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 512 человек. За сутки умерли еще 119 пациентов.

За сутки выздоровели - 9002 человека, всего за время пандемии 1 768 753.

Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (156), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Степанов уточнил, что 1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 в Украине.

863 645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 101 случай / 0 прививок;

Винницкая область - 38 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 95 случаев / 19 прививок;

Днепропетровская область - 449 случаев / 0 прививок;

Донецкая область - 243 случая / 61 прививки;

Житомирская область - 132 случая / 0 прививок;

Закарпатская - 32 случая / 10 прививок;

Запорожская область - 74 случая / 15 прививок;

Ивано-Франковская область - 50 случаев / 50 прививок;

Киевская область - 184 случая / 23 прививки;

Кировоградская область - 72 случая / 0 прививок;

Луганская область - 31 случай / 0 прививок;

Львовская область - 217 случаев / 470 прививок;

Николаевская область - 156 случаев / 79 прививок;

Одесская область - 83 случая / 0 прививок;

Полтавская область - 130 случаев / 21 прививки;

Ровенская область - 67 случаев / 56 прививок;

Сумская область - 54 случая / 20 прививок;

Тернопольская область - 108 случаев / 90 прививок;

Харьковская область - 175 случаев / 0 прививок;

Херсонская область - 90 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 15 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 126 случаев / 0 прививки;

Черновицкая область - 58 случаев / 90 прививок;

Черниговская область - 37 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: