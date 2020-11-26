Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки

Коронавирус нашли еще у 15,3 тыс. украинцев / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заражает каждый день огромное количествво людей. В частности, за минувшие сутки поставили 15331 новый диагноз. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.

По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 677189 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11717 человек. За сутки умерли еще 225 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 317395 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 9617 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 26 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 64019 случаев;

Винницкая область - 16 370 случаев;

Волынская область - 22906 случаев;

Днепропетровская область - 33115 случаев;

Донецкая область - 21344 случая;

Житомирская область - 27926 случаев;

Закарпатская область - 22425 случаев;

Запорожская область - 27226 случаев;

Ивано-Франковская область - 34045 случаев;

Киевская область - 34 241 случай;

Кировоградская область - 4706 случаев;

Луганская область - 5925 случаев;

Львовская область - 43611 случаев;

Николаевская область - 16731 случай;

Одесская область - 40535 случаев;

Полтавская область - 20204 случая;

Ровенская область - 29320 случаев;

Сумская область - 25662 случая;

Тернопольская область - 26752 случая;

Харьковская область - 53433 случая;

Херсонская область - 9345 случаев;

Хмельницкая область - 27703 случая;

Черкасская область - 20668 случаев;

Черновицкая область - 32492 случая;

Черниговская область - 16 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Кивеве 26 ноября

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1399 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель по всей Украине.

Общее число зараженных в Киеве - 64019 человек.

В течение суток 31 человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1227 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 505 человек. В общем, коронавирус преодолели 21942 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 26 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 26 ноября

По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в мире зарегистрированы 60333049 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1419567 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 26 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей

Коронавирус 2020 установил рекорд по числу смертей за сутки - за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли почти 12 тысяч человек. Это самое большое число жертв болезни в мире за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидирует по числу смертей США - 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии умерли более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.

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