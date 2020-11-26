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Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки

26 ноября 2020, 08:19

В общем, COVID-19 в стране заразились 677189 человек.

коронавирус
Коронавирус нашли еще у 15,3 тыс. украинцев / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заражает каждый день огромное количествво людей. В частности, за минувшие сутки поставили 15331 новый диагноз. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.

По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 677189 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11717 человек. За сутки умерли еще 225 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 317395 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 9617 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 26 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 64019 случаев;
  • Винницкая область - 16 370 случаев;
  • Волынская область - 22906 случаев;
  • Днепропетровская область - 33115 случаев;
  • Донецкая область - 21344 случая;
  • Житомирская область - 27926 случаев;
  • Закарпатская область - 22425 случаев;
  • Запорожская область - 27226 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 34045 случаев;
  • Киевская область - 34 241 случай;
  • Кировоградская область - 4706 случаев;
  • Луганская область - 5925 случаев;
  • Львовская область - 43611 случаев;
  • Николаевская область - 16731 случай;
  • Одесская область - 40535 случаев;
  • Полтавская область - 20204 случая;
  • Ровенская область - 29320 случаев;
  • Сумская область - 25662 случая;
  • Тернопольская область - 26752 случая;
  • Харьковская область - 53433 случая;
  • Херсонская область - 9345 случаев;
  • Хмельницкая область - 27703 случая;
  • Черкасская область - 20668 случаев;
  • Черновицкая область - 32492 случая;
  • Черниговская область - 16 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Кивеве 26 ноября

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1399 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель по всей Украине.

Общее число зараженных в Киеве - 64019 человек.

В течение суток 31 человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1227 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 505 человек. В общем, коронавирус преодолели 21942 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 26 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 26 ноября

По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в мире зарегистрированы 60333049 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1419567 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 26 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей

Коронавирус 2020 установил рекорд по числу смертей за сутки - за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли почти 12 тысяч человек. Это самое большое число жертв болезни в мире за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидирует по числу смертей США - 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии умерли более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 25 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 661858 человек. За сутки поставили 13882 новых диагноза.
  • Ученые подсчитали, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября. Цифры удручающие.
  • В свою очередь, украинский врач Сергей Дубров считает, что коронавирус в Украине может заразить не менее 70% населения. Если два процента из них умрут, то число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и других опасных заболеваний.
  • Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.
  • Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов считает, что более жесткие карантинные ограничения следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.

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