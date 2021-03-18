Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года

Коронавирус в Украине поставил рекорд / Фото Reuters

Коронавирус в Украине установил рекорд с начала 2021 года. За минувшие сутки выявлены 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 376 человек; летальных случаев - 267; выздоровели - 6 514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Коронавирус в Украине 18 марта - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

заболели - 1 504 076 человек;

выздоровели - 1 244 190 человек;

летальных исходов - 29 253;

проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

г. Киев - 1092 случая;

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 330 случаев;

Днепропетровская область - 655 случаев;

Донецкая область - 651 случай;

Житомирская область - 1398 случаев;

Закарпатская - 614 случаев;

Запорожская область - 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 559 случаев;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 149 случаев;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 1092 случая;

Николаевская область - 424 случая;

Одесская область - 997 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 390 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 692 случая;

Харьковская область - 732 случая;

Херсонская область - 96 случаев;

Хмельницкая область - 800 случаев;

Черкасская область - 367 случаев;

Черновицкая область - 596 случаев;

Черниговская область - 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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