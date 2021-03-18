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Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года

18 марта 2021, 08:17

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Житомирской и Львовской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине поставил рекорд / Фото Reuters

Коронавирус в Украине установил рекорд с начала 2021 года. За минувшие сутки выявлены 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 376 человек; летальных случаев - 267; выздоровели - 6 514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Коронавирус в Украине 18 марта - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

  • заболели - 1 504 076 человек;
  • выздоровели - 1 244 190 человек;
  • летальных исходов - 29 253;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

  • г. Киев - 1092 случая;
  • Винницкая область - 751 случай;
  • Волынская область - 330 случаев;
  • Днепропетровская область - 655 случаев;
  • Донецкая область - 651 случай;
  • Житомирская область - 1398 случаев;
  • Закарпатская - 614 случаев;
  • Запорожская область - 428 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 559 случаев;
  • Киевская область - 727 случаев;
  • Кировоградская область - 149 случаев;
  • Луганская область - 74 случая;
  • Львовская область - 1092 случая;
  • Николаевская область - 424 случая;
  • Одесская область - 997 случаев;
  • Полтавская область - 394 случая;
  • Ровенская область - 390 случаев;
  • Сумская область - 570 случаев;
  • Тернопольская область - 692 случая;
  • Харьковская область - 732 случая;
  • Херсонская область - 96 случаев;
  • Хмельницкая область - 800 случаев;
  • Черкасская область - 367 случаев;
  • Черновицкая область - 596 случаев;
  • Черниговская область - 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
  • 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
  • На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
  • В последнее время в Украине ухудшилась коронавирусная статистика - стремительно растет число зараженных.
  • 17 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодня нет оснований для введения полного жесткого карантина по всей Украине.
  • В Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание, где планируют обсудить ужесточение карантина в столице.

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