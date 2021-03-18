Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Житомирской и Львовской областях.
Коронавирус в Украине установил рекорд с начала 2021 года. За минувшие сутки выявлены 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 376 человек; летальных случаев - 267; выздоровели - 6 514 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:
- заболели - 1 504 076 человек;
- выздоровели - 1 244 190 человек;
- летальных исходов - 29 253;
- проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.
Сколько больных коронавирусом за сутки по областям
- г. Киев - 1092 случая;
- Винницкая область - 751 случай;
- Волынская область - 330 случаев;
- Днепропетровская область - 655 случаев;
- Донецкая область - 651 случай;
- Житомирская область - 1398 случаев;
- Закарпатская - 614 случаев;
- Запорожская область - 428 случаев;
- Ивано-Франковская область - 559 случаев;
- Киевская область - 727 случаев;
- Кировоградская область - 149 случаев;
- Луганская область - 74 случая;
- Львовская область - 1092 случая;
- Николаевская область - 424 случая;
- Одесская область - 997 случаев;
- Полтавская область - 394 случая;
- Ровенская область - 390 случаев;
- Сумская область - 570 случаев;
- Тернопольская область - 692 случая;
- Харьковская область - 732 случая;
- Херсонская область - 96 случаев;
- Хмельницкая область - 800 случаев;
- Черкасская область - 367 случаев;
- Черновицкая область - 596 случаев;
- Черниговская область - 475 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
- 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
- В последнее время в Украине ухудшилась коронавирусная статистика - стремительно растет число зараженных.
- 17 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодня нет оснований для введения полного жесткого карантина по всей Украине.
- В Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание, где планируют обсудить ужесточение карантина в столице.
Автор: Анна Багрий