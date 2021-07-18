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Коронавирус в Украине приутих: за сутки выявили всего 229 случаев заражения

18 июля 2021, 08:18

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Киевской областях.

Коронавирус
Коронавирус в Украине приутих: за сутки выявили всего 229 случаев заражения / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 229 человек. При этом в больницы госпитализированы 382 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 17 июля в Украине умерли 8 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровел 241 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 244 495 человек;

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выздоровели - 2 181 198 человек;

летальных случаев - 52 726.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (43), Днепропетровской (50), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать с сюжете ТСН:

По состоянию на 15 июля в Украине официально зафиксировано 4 варианта коронавируса, модификация которых характерна для штамма Дельта.

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