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Коронавирус в Украине "проснулся": за сутки госпитализировали более 3 тысяч человек

24 февраля 2021, 08:36
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 25 тысяч украинцев. За сутки умерли еще 152 человека.

коронавирус
Коронавирус в Украине "проснулся": за сутки госпитализировали более 3 тысяч человек / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5850 человек. При этом в больницы госпитализировали 3049 человек.

По состоянию на утро среды, 24 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 317 694, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 25 461. За сутки умерли еще 152 украинца.

Выздоровели с начала эпидемии 1 155 422 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 3645 украинцев.

Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 547 случаев;
  • Винницкая область - 601 случай;
  • Волынская область - 140 случаев;
  • Днепропетровская область - 227 случаев;
  • Донецкая область - 126 случаев;
  • Житомирская область - 164 случая;
  • Закарпатская область - 389 случаев;
  • Запорожская область - 156 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 600 случаев;
  • Киевская область - 275 случаев;
  • Кировоградская область - 58 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Львовская область - 287 случаев;
  • Николаевская область - 204 случая;
  • Одесская область - 215 случаев;
  • Полтавская область - 92 случая;
  • Ровенская область - 145 случаев;
  • Сумская область - 136 случаев;
  • Тернопольская область - 174 случая;
  • Харьковская область - 361 случай;
  • Херсонская область - 28 случаев;
  • Хмельницкая область - 235 случаев;
  • Черкасская область - 74 случая;
  • Черновицкая область - 524 случая;
  • Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.

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