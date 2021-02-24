Коронавирус в Украине "проснулся": за сутки госпитализировали более 3 тысяч человек / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5850 человек. При этом в больницы госпитализировали 3049 человек.

По состоянию на утро среды, 24 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 317 694, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 25 461. За сутки умерли еще 152 украинца.

Выздоровели с начала эпидемии 1 155 422 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 3645 украинцев.

Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 547 случаев;

Винницкая область - 601 случай;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 227 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 389 случаев;

Запорожская область - 156 случаев;

Ивано-Франковская область - 600 случаев;

Киевская область - 275 случаев;

Кировоградская область - 58 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 287 случаев;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 136 случаев;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 524 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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