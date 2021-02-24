Коронавирус в Украине "проснулся": за сутки госпитализировали более 3 тысяч человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 25 тысяч украинцев. За сутки умерли еще 152 человека.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5850 человек. При этом в больницы госпитализировали 3049 человек.
По состоянию на утро среды, 24 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 317 694, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертв коронавируса с начала эпидемии - 25 461. За сутки умерли еще 152 украинца.
Выздоровели с начала эпидемии 1 155 422 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 3645 украинцев.
Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 547 случаев;
- Винницкая область - 601 случай;
- Волынская область - 140 случаев;
- Днепропетровская область - 227 случаев;
- Донецкая область - 126 случаев;
- Житомирская область - 164 случая;
- Закарпатская область - 389 случаев;
- Запорожская область - 156 случаев;
- Ивано-Франковская область - 600 случаев;
- Киевская область - 275 случаев;
- Кировоградская область - 58 случаев;
- Луганская область - 51 случай;
- Львовская область - 287 случаев;
- Николаевская область - 204 случая;
- Одесская область - 215 случаев;
- Полтавская область - 92 случая;
- Ровенская область - 145 случаев;
- Сумская область - 136 случаев;
- Тернопольская область - 174 случая;
- Харьковская область - 361 случай;
- Херсонская область - 28 случаев;
- Хмельницкая область - 235 случаев;
- Черкасская область - 74 случая;
- Черновицкая область - 524 случая;
- Черниговская область - 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
Автор: Адриана Бубновская