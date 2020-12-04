Коронавирус в Украине рванул вперед: более 15 тысяч больных за сутки

В Украине коронавирус за сутки нашли у более 15 тысяч человек / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в четверг, 3 декабря, коронавирус в Украине COVID-19 нашли у 15 131 человека.

По состоянию на утро пятницы, 4 декабря, вирус в нашей стране диагностирован у 787 891 человека, поделился глава Минздрава на своей странице в Facebook.

Чиновник добавил, что за сутки госпитализированы 1 776 человек, выздоровели 13 383 человека, а скончались 235 пациентов.

Коронавирус – статистика для Украины на 4 декабря:

Всего заболели 787 891 человек (за сутки добавились 15 131 человек);

Всего скончались 13 195 человек (за сутки скончались еще 235 человек);

Всего выздоровели 397 809 человек (за сутки добавились 13 383 человека).

В Украине коронавирус за сутки нашли у более 15 тысяч человек / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в мире сегодня – свежая статистика

В Университете Джонса Хопкинса сообщили, что 4 декабря по состоянию на 8:30 вирус обнаружен у 65 220 557 человек, скончались 1 506 251 инфицированный, а выздоровели 41 931 987 пациентов.

Страны, в которых обнаружено больше всего случаев коронавируса:

США – 14 139 577 инфицированных;

Индия – 9 571 559 заболевших;

Бразилия – 6 487 084 инфицированных.

В мире коронавирус найден у более 65 млн человек / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, коронавирус в Украине 2 декабря диагностирован у 14 496 человек, выздоровели 15 372 пациента (это был новый рекорд), а скончались 243 человека.

В Украине из-за коронавируса с 11 марта введен карантин. В частности, ограничительные меры предусматривают соблюдение дистанции между людьми в 1,5 метра и ношение масок в общественных местах.