Коронавирус в Украине "сдулся": в Минздраве заявили о позитивной динамике

Коронавирус в Украине пошел на спад / Reuters

Министерство здравоохранения Украины сообщило об уменьшении случаев коронавируса. Такая ситуация наблюдается уже третью неделю подряд.

Как заявил в понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в Минздраве оценивают ситуацию с коронавирусом по неделям, потому что тестирование, госпитализация и обращение людей к врачам зависят от дня недели.

"За прошедшую неделю выявили 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. В отличие от прошлой недели, когда зафиксировали 78 712. Я вам хочу сообщить, это уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества случаев", - сообщил Степанов.

Также министр уточнил, что в лабораториях Минздрава на сегодняшний день остался только 391 неисследованный образец из числа приоритетных.

"Это говорит о том, что количество людей, которые обращаются сейчас, уменьшается, именно поэтому мы и увеличиваем количество тестирований. Потому что мощности наших лабораторий, наших лабораторных центров, значительно увеличились, и сейчас некоторые загружены буквально на 50%. Именно поэтому мы хотим увеличить существенно это количество", – сказал Степанов.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине выявили у 970 993 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев. Заразились в том числе 292 ребенка и 236 медработников.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 665 человек. За сутки умерли еще 80 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 586 268 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 106 украинцев.

Госпитализированы в больницы за сутки 1 766 человек.

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