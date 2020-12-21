Коронавирус в Украине "сдулся": в Минздраве заявили о позитивной динамике

В Украине жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 665 человек. За сутки умерли еще 80 пациентов.
Министерство здравоохранения Украины сообщило об уменьшении случаев коронавируса. Такая ситуация наблюдается уже третью неделю подряд.
Как заявил в понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в Минздраве оценивают ситуацию с коронавирусом по неделям, потому что тестирование, госпитализация и обращение людей к врачам зависят от дня недели.
"За прошедшую неделю выявили 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. В отличие от прошлой недели, когда зафиксировали 78 712. Я вам хочу сообщить, это уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества случаев", - сообщил Степанов.
Также министр уточнил, что в лабораториях Минздрава на сегодняшний день остался только 391 неисследованный образец из числа приоритетных.
"Это говорит о том, что количество людей, которые обращаются сейчас, уменьшается, именно поэтому мы и увеличиваем количество тестирований. Потому что мощности наших лабораторий, наших лабораторных центров, значительно увеличились, и сейчас некоторые загружены буквально на 50%. Именно поэтому мы хотим увеличить существенно это количество", – сказал Степанов.
Отметим, по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине выявили у 970 993 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев. Заразились в том числе 292 ребенка и 236 медработников.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 665 человек. За сутки умерли еще 80 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 586 268 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 106 украинцев.
Госпитализированы в больницы за сутки 1 766 человек.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
- 10 декабря министр здравоохранения Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.