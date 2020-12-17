УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине снова активизировался: за сутки - более 12 тыс. новых зараженных

17 декабря 2020, 08:16
Прослушать новость
Остановить

Жертвами болезни стали еще почти 300 человек.

карантин, маска
Коронавирус снова активизировался / УНИАН

Украина находится на 15-м месте в мире по количеству подтвержденных больных коронавирусом и на 11-й позиции – по числу летальных исходов.

Как свидетельствует свежая статистика, по состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в Украине заразил 931 751 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 12 047 человек. Заразились в том числе 594 ребенка и 535 медработников.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 996 человек. За сутки умерли еще 252 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 548 356 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 939 украинцев.

Госпитализированы в больницы за сутки еще 2 997 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика 17 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 96 672 случая;
  • Винницкая область - 20 319 случаев;
  • Волынская область - 29 390 случаев;
  • Днепропетровская область - 50894 случая;
  • Донецкая область - 30 896 случаев;
  • Житомирская область - 35 157 случаев;
  • Закарпатская область - 26 685 случаев;
  • Запорожская область - 44 693 случая;
  • Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
  • Киевская область - 50 666 случаев;
  • Кировоградская область - 7 515 случаев;
  • Луганская область - 8 359 случаев;
  • Львовская область - 55 291 случай;
  • Николаевская область - 25 287 случаев;
  • Одесская область - 61 038 случаев;
  • Полтавская область - 30 783 случая;
  • Ровенская область - 37 417 случаев;
  • Сумская область - 36 599 случаев;
  • Тернопольская область - 31 874 случая;
  • Харьковская область - 63 732 случая;
  • Херсонская область - 14 858 случаев;
  • Хмельницкая область - 35632 случая;
  • Черкасская область - 33 254 случая;
  • Черновицкая область - 37 467 случаев;
  • Черниговская область - 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеУченые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19

COVID-19 в мире за сутки установил два антирекорда

По состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в мире заразил более 74 миллионов людей во всем мире. При этом за минувшие сутки COVID-19 установил два антирекорда.

В частности, подтверждено рекордное количество случаев коронавируса - почти 715 тысяч, а также рекордное количество смертей – 13 446. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Антилидером по числу зараженных в мире остаются США. За минувшие сутки в стране нашли 225 тысяч зараженных коронавирусом, жертвами болезни стали 3486 человек. В общем, с начала пандемии заболели COVID-19 в США 17 392 618 человек.

Бразилия и Турция заняли второе и третье места среди других стран мира по суточной заболеваемости коронавирусом - 68 437 и 29 718 случаев заражения соответственно.

Более 25 тысяч больных зафиксировали в Великобритании, России и Германии.

Коронавирус в мире - число зараженых и жертв за сутки / worldometers.info

Читайте такжеМир может не справиться с пандемией COVID-19: названо условие

Коронавирус в мире - статистика 17 декабря

В целом, в мире по состоянию на утро четверга, 17 декабря, зарегистрированы 74 210 350 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвой болезни стал 1 648 091 пациент.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 17 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеПосле прививки вакциной Pfizer американка попала в больницу

Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 16 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 919 704 человека. За сутки коронавирус в Украине диагностировали у 10 622 человек.
  • Вчера Киев стал антилидером в Украине по числу новых диагнозов за сутки. За 24 часа в столице поставили 1858 новых диагнозов коронавирус.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине снова активизировался: за сутки - более 12 тыс. новых зараженных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдаунаУкраину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врачаСамый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Степанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в УкраинеСтепанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в Украине "Такого еще не было": инфекционист рассказала о ​страшной ситуации с COVID-19 в Украине"Такого еще не было": инфекционист рассказала о ​страшной ситуации с COVID-19 в Украине Коронавирус в Украине установил положительный рекордКоронавирус в Украине установил положительный рекорд
Следующий материал

Последние новости

09:17
Государство заплатило Витренко 170 млн гривен перед назначением в Кабмин - журналист
09:08
Трамп не намерен покидать Белый дом даже в день инаугурации Байдена – CNN Видео
08:52
Коронавирус в Киеве не утихает: столица снова лидирует по приросту новых больных Видео
08:45
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
08:31
У Украины есть только один путь выживания мнение
Реклама
08:19
Кабмин принял новое решение по субсидиям на коммуналку Видео
08:16
Коронавирус в Украине снова активизировался: за сутки - более 12 тыс. новых зараженных Видео
07:48
COVID-19 в мире за сутки установил два антирекорда Видео
07:25
Стало известно о новом ударе США по Северному потоку-2 Видео
07:11
Леди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчика Видео
07:10
Чат с работником страховой компании Дмитрием Соколовым
07:02
После прививки вакциной Pfizer американка попала в больницу Видео
06:53
Бунт ФОПов - приговор для Зеленского и его команды мнение
06:36
Ученые назвали самый опасный период после выздоровления от коронавируса Видео
06:35
Ученые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19 Видео
06:11
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
06:07
Мир может не справиться с пандемией COVID-19: названо условие Видео
06:05
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
05:39
Мощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровых Видео
05:13
Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу Видео
Реклама
04:44
Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 - ответ ученых Видео
04:08
Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото Фото Видео
03:29
Ученые изобрели новый метод лечения гипертонии
02:50
Лукашенко потерпел сокрушительное поражение в Беларуси: журналист объяснил причину Видео
01:34
"Горячо": Оля Серябкина засветила сочные прелести в слишком откровенном наряде
01:21
Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев
00:55
Как сбивать температуру при COVID-19: врач назвала лучший препарат Видео
00:19
День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела
16 декабря, среда
23:59
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
23:57
В Молдове дали особый статус русскому языку
23:28
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету Видео
22:57
Врач поведал, в каком случае нужно сбивать температуру
22:44
Родители обвиняют врачей после смерти молодого нацгвардейца от Covid-19
22:30
Европарламент утвердил бюджет ЕС на семь лет Видео
22:07
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины Видео
22:01
Вы в зоне риска: депрессию связали с риском критического состояния Видео
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в шестой серии 15-12-2020
21:41
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
21:35
Эксперты рассказали, как улучшить отношения с едой Видео
21:33
В Украине изменены правила получения автомобильных номеров
Реклама
21:30
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
21:15
Алкоголь во время беременности: названы опасные последствия Видео
21:00
У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей Видео
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в пятой серии 16-12-2020
20:42
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
20:34
Яблочный уксус против кашля: 6 способов употребления Видео
20:28
Ляшко рассказал о подготовке пожилых людей к прививке от COVID-19
20:20
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
20:14
Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января
20:00
Рада изменила границы одиннадцати городов
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять