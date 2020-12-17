Коронавирус в Украине снова активизировался: за сутки - более 12 тыс. новых зараженных

Коронавирус снова активизировался / УНИАН

Украина находится на 15-м месте в мире по количеству подтвержденных больных коронавирусом и на 11-й позиции – по числу летальных исходов.

Как свидетельствует свежая статистика, по состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в Украине заразил 931 751 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 12 047 человек. Заразились в том числе 594 ребенка и 535 медработников.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 996 человек. За сутки умерли еще 252 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 548 356 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 939 украинцев.

Госпитализированы в больницы за сутки еще 2 997 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика 17 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 96 672 случая;

Винницкая область - 20 319 случаев;

Волынская область - 29 390 случаев;

Днепропетровская область - 50894 случая;

Донецкая область - 30 896 случаев;

Житомирская область - 35 157 случаев;

Закарпатская область - 26 685 случаев;

Запорожская область - 44 693 случая;

Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;

Киевская область - 50 666 случаев;

Кировоградская область - 7 515 случаев;

Луганская область - 8 359 случаев;

Львовская область - 55 291 случай;

Николаевская область - 25 287 случаев;

Одесская область - 61 038 случаев;

Полтавская область - 30 783 случая;

Ровенская область - 37 417 случаев;

Сумская область - 36 599 случаев;

Тернопольская область - 31 874 случая;

Харьковская область - 63 732 случая;

Херсонская область - 14 858 случаев;

Хмельницкая область - 35632 случая;

Черкасская область - 33 254 случая;

Черновицкая область - 37 467 случаев;

Черниговская область - 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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COVID-19 в мире за сутки установил два антирекорда

По состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в мире заразил более 74 миллионов людей во всем мире. При этом за минувшие сутки COVID-19 установил два антирекорда.

В частности, подтверждено рекордное количество случаев коронавируса - почти 715 тысяч, а также рекордное количество смертей – 13 446. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Антилидером по числу зараженных в мире остаются США. За минувшие сутки в стране нашли 225 тысяч зараженных коронавирусом, жертвами болезни стали 3486 человек. В общем, с начала пандемии заболели COVID-19 в США 17 392 618 человек.

Бразилия и Турция заняли второе и третье места среди других стран мира по суточной заболеваемости коронавирусом - 68 437 и 29 718 случаев заражения соответственно.

Более 25 тысяч больных зафиксировали в Великобритании, России и Германии.

Коронавирус в мире - число зараженых и жертв за сутки / worldometers.info

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Коронавирус в мире - статистика 17 декабря

В целом, в мире по состоянию на утро четверга, 17 декабря, зарегистрированы 74 210 350 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвой болезни стал 1 648 091 пациент.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 17 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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