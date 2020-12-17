Коронавирус в Украине снова активизировался: за сутки - более 12 тыс. новых зараженных

Жертвами болезни стали еще почти 300 человек.
Украина находится на 15-м месте в мире по количеству подтвержденных больных коронавирусом и на 11-й позиции – по числу летальных исходов.
Как свидетельствует свежая статистика, по состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в Украине заразил 931 751 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 12 047 человек. Заразились в том числе 594 ребенка и 535 медработников.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 996 человек. За сутки умерли еще 252 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 548 356 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 939 украинцев.
Госпитализированы в больницы за сутки еще 2 997 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 96 672 случая;
- Винницкая область - 20 319 случаев;
- Волынская область - 29 390 случаев;
- Днепропетровская область - 50894 случая;
- Донецкая область - 30 896 случаев;
- Житомирская область - 35 157 случаев;
- Закарпатская область - 26 685 случаев;
- Запорожская область - 44 693 случая;
- Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
- Киевская область - 50 666 случаев;
- Кировоградская область - 7 515 случаев;
- Луганская область - 8 359 случаев;
- Львовская область - 55 291 случай;
- Николаевская область - 25 287 случаев;
- Одесская область - 61 038 случаев;
- Полтавская область - 30 783 случая;
- Ровенская область - 37 417 случаев;
- Сумская область - 36 599 случаев;
- Тернопольская область - 31 874 случая;
- Харьковская область - 63 732 случая;
- Херсонская область - 14 858 случаев;
- Хмельницкая область - 35632 случая;
- Черкасская область - 33 254 случая;
- Черновицкая область - 37 467 случаев;
- Черниговская область - 25 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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COVID-19 в мире за сутки установил два антирекорда
По состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в мире заразил более 74 миллионов людей во всем мире. При этом за минувшие сутки COVID-19 установил два антирекорда.
В частности, подтверждено рекордное количество случаев коронавируса - почти 715 тысяч, а также рекордное количество смертей – 13 446. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Антилидером по числу зараженных в мире остаются США. За минувшие сутки в стране нашли 225 тысяч зараженных коронавирусом, жертвами болезни стали 3486 человек. В общем, с начала пандемии заболели COVID-19 в США 17 392 618 человек.
Бразилия и Турция заняли второе и третье места среди других стран мира по суточной заболеваемости коронавирусом - 68 437 и 29 718 случаев заражения соответственно.
Более 25 тысяч больных зафиксировали в Великобритании, России и Германии.
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Коронавирус в мире - статистика 17 декабря
В целом, в мире по состоянию на утро четверга, 17 декабря, зарегистрированы 74 210 350 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвой болезни стал 1 648 091 пациент.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на утро среды, 16 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 919 704 человека. За сутки коронавирус в Украине диагностировали у 10 622 человек.
- Вчера Киев стал антилидером в Украине по числу новых диагнозов за сутки. За 24 часа в столице поставили 1858 новых диагнозов коронавирус.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.