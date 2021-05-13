Коронавирус в Украине снова набирает обороты: сколько больных выявили за сутки

Число жертв болезни за 12 мая составило 346, с начала эпидемии - более 47 тысяч.
По состоянию на утро четверга, 13 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 813 жителей страны. В том числе заболели 289 детей и 160 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2 569 человек; летальных случаев - 346, выздоровели 19 507 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 135 886 человек;
- выздоровели - 1 816 643 человека;
- летальных исходов - 47 333;
- проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 13 мая
За последние сутки в Киеве выявили 726 случаев заражения коронавирусом, умерли 29 человек, выздоровел 1041 пациент.
Киев пересек отметку в 200 тысяч больных коронавирусом. Всего в столице с начала эпидемии заболели 200 528 человек, умерли - 4 883, вылечились - 130 113.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
20 386 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 мая 2021 в Украине.
901 107 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 726 случаев / 1610 прививок;
- Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;
- Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;
- Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;
- Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;
- Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;
- Закарпатская - 104 случая / 681 прививки;
- Запорожская область - 432 случая / 1351 прививки;
- Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;
- Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;
- Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;
- Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;
- Львовская область - 259 случаев / 1221 прививки;
- Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;
- Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;
- Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;
- Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;
- Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;
- Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;
- Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;
- Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;
- Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;
- Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;
- Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;
- Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- Позже глава Кабмина добавил, что карантин в Украине скорее всего будет сохраняться в течение двух лет.
- Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции. По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.