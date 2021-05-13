Коронавирус в Украине снова набирает обороты: сколько больных выявили за сутки

Коронавирус в Украине снова набирает обороты/ Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 13 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 813 жителей страны. В том числе заболели 289 детей и 160 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 569 человек; летальных случаев - 346, выздоровели 19 507 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 13 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 135 886 человек;

выздоровели - 1 816 643 человека;

летальных исходов - 47 333;

проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 13 мая

За последние сутки в Киеве выявили 726 случаев заражения коронавирусом, умерли 29 человек, выздоровел 1041 пациент.

Киев пересек отметку в 200 тысяч больных коронавирусом. Всего в столице с начала эпидемии заболели 200 528 человек, умерли - 4 883, вылечились - 130 113.

Коронавирус в Киеве - статистика 13 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

20 386 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 мая 2021 в Украине.

901 107 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 726 случаев / 1610 прививок;

Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;

Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;

Закарпатская - 104 случая / 681 прививки;

Запорожская область - 432 случая / 1351 прививки;

Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;

Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область - 259 случаев / 1221 прививки;

Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;

Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;

Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;

Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;

Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости: