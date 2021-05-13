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Коронавирус в Украине снова набирает обороты: сколько больных выявили за сутки

13 мая 2021, 08:15
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Число жертв болезни за 12 мая составило 346, с начала эпидемии - более 47 тысяч.

коронавирус
Коронавирус в Украине снова набирает обороты/ Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 13 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 813 жителей страны. В том числе заболели 289 детей и 160 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 569 человек; летальных случаев - 346, выздоровели 19 507 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 13 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 135 886 человек;
  • выздоровели - 1 816 643 человека;
  • летальных исходов - 47 333;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 13 мая

За последние сутки в Киеве выявили 726 случаев заражения коронавирусом, умерли 29 человек, выздоровел 1041 пациент.

Киев пересек отметку в 200 тысяч больных коронавирусом. Всего в столице с начала эпидемии заболели 200 528 человек, умерли - 4 883, вылечились - 130 113.

Коронавирус в Киеве - статистика 13 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

20 386 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 мая 2021 в Украине.

901 107 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 726 случаев / 1610 прививок;
  • Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;
  • Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;
  • Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;
  • Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;
  • Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;
  • Закарпатская - 104 случая / 681 прививки;
  • Запорожская область - 432 случая / 1351 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;
  • Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;
  • Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;
  • Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;
  • Львовская область - 259 случаев / 1221 прививки;
  • Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;
  • Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;
  • Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;
  • Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;
  • Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;
  • Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;
  • Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;
  • Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;
  • Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;
  • Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;
  • Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;
  • Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
  • Позже глава Кабмина добавил, что карантин в Украине скорее всего будет сохраняться в течение двух лет.
  • Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции. По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.

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