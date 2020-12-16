Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных

После выходных в Украине значительно снизилось число поставленных диагнозов COVID-19, но, похоже, ненадолго.
Согласно свежей статистики на утро среды, 16 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 919 704 человека.
За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 10 622 человек. Заразился в том числе 501 ребенок и 579 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 744 человека. За сутки умерли еще 264 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 535 417 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 549 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 95 160 случаев;
- Винницкая область - 20 093 случая;
- Волынская область - 28 923 случая;
- Днепропетровская область - 50 316 случаев;
- Донецкая область - 30 466 случаев;
- Житомирская область - 34 611 случаев;
- Закарпатская область - 26 432 случая;
- Запорожская область - 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
- Киевская область - 50 040 случаев;
- Кировоградская область - 7375 случаев;
- Луганская область - 8 166 случаев;
- Львовская область - 54 833 случая;
- Николаевская область - 24 749 случаев;
- Одесская область - 59974 случая;
- Полтавская область - 30 466 случаев;
- Ровенская область - 36 974 случая;
- Сумская область - 36 251 случай;
- Тернопольская область - 31 581 случай;
- Харьковская область - 63 178 случаев;
- Херсонская область - 14 643 случая;
- Хмельницкая область - 35 157 случаев;
- Черкасская область - 32 803 случая;
- Черновицкая область - 37 266 случаев;
- Черниговская область - 25 330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве - статистика 16 декабря
По состоянию на утро среды, 16 декабря, в столице зарегистрировали 95 160 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в Киеве поставили 1858 новых диагнозов.
Всего в столице Украины с начала эпидемии умер 1631 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.
Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ....
Новость обновляется...
Коронавирус в мире - статистика 16 декабря
По состоянию на утро среды, 16 декабря, в мире зарегистрированы 73 475 980 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 635 427 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
Читайте такжеВакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус Украине по состоянию на утро 15 декабря диагностировали еще у 8 416 человек. Днем ранее COVID-19 диагностировали у 6 451 человека.
- Врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева рассказала, почему в Украине резко уменьшилась статистика заболевания коронавирусом, и заявила о вспышке COVID-19 в ближайшее время.
- В Минздраве Украины рассказали, кому грозит повторное заражение коронавирусом.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.