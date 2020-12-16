Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных

Коронавирус с новой силой атакует Украину / Reuters

Согласно свежей статистики на утро среды, 16 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 919 704 человека.

За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 10 622 человек. Заразился в том числе 501 ребенок и 579 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 744 человека. За сутки умерли еще 264 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 535 417 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 549 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 16 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 95 160 случаев;

Винницкая область - 20 093 случая;

Волынская область - 28 923 случая;

Днепропетровская область - 50 316 случаев;

Донецкая область - 30 466 случаев;

Житомирская область - 34 611 случаев;

Закарпатская область - 26 432 случая;

Запорожская область - 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 082 случая;

Киевская область - 50 040 случаев;

Кировоградская область - 7375 случаев;

Луганская область - 8 166 случаев;

Львовская область - 54 833 случая;

Николаевская область - 24 749 случаев;

Одесская область - 59974 случая;

Полтавская область - 30 466 случаев;

Ровенская область - 36 974 случая;

Сумская область - 36 251 случай;

Тернопольская область - 31 581 случай;

Харьковская область - 63 178 случаев;

Херсонская область - 14 643 случая;

Хмельницкая область - 35 157 случаев;

Черкасская область - 32 803 случая;

Черновицкая область - 37 266 случаев;

Черниговская область - 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве - статистика 16 декабря

По состоянию на утро среды, 16 декабря, в столице зарегистрировали 95 160 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в Киеве поставили 1858 новых диагнозов.

Всего в столице Украины с начала эпидемии умер 1631 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.

Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ....

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Коронавирус в мире - статистика 16 декабря

По состоянию на утро среды, 16 декабря, в мире зарегистрированы 73 475 980 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 635 427 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 16 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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