COVID в Украине рванул вперед: число жертв выросло в 13 раз по сравнению со статистикой днем ранее

За понедельник, 26 июля, коронавирус выявили у 681 жителя страны. Больше всего больных зафиксировали в Киеве, Одесской и Донецкой областях.
По состоянию на утро вторника, 27 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 681 жителя страны. В том числе заболели 37 детей и 5 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 266 человек, летальных случаев - 27 (сутками ранее были две жертвы болезни), выздоровели - 515 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели – 2 249 344 человека;
- выздоровели - 2 184 880 человек;
- летальных исходов - 52 876;
- проведено ПЦР-тестов - 11 301 274.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро понедельника, 26 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 213 жителей страны. Были госпитализированы 256 человек; летальных случаев - 2, выздоровели - 170 человек.
- Осенью в Украине могут снова ужесточить карантинные ограничения из-за распространения штамма Дельта, но этого можно избежать. Глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что если вакцинировать миллион жителей Киева, то локдаун в Киеве можно и не вводить.
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Автор: Анна Багрий