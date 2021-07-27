COVID в Украине рванул вперед: число жертв выросло в 13 раз по сравнению со статистикой днем ранее

Выздоровели от коронавируса за сутки 515 украинцев / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 27 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 681 жителя страны. В том числе заболели 37 детей и 5 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 266 человек, летальных случаев - 27 (сутками ранее были две жертвы болезни), выздоровели - 515 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 249 344 человека;

выздоровели - 2 184 880 человек;

летальных исходов - 52 876;

проведено ПЦР-тестов - 11 301 274.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 27 июля 2021 / t.me/mozofficial

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