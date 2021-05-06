Коронавирус в Украине снова ускорился: более 6 тыс. новых диагнозов и почти 400 жертв

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве. На втором месте Донецкая область, на третьем - Харьковская.
По состоянию на утро четверга, 6 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 038 жителей страны. В том числе заболел 271 ребенок и 113 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1 849 человек; летальных случаев - 374, выздоровели 14 351 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 097 024 человека;
- выздоровели - 1 711 709 человек;
- летальных исходов - 45 451;
- проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 6 мая
За последние сутки в Киеве выявили 622 случая заражения коронавирусом, умерли 23 человека, выздоровели - 704.
Всего в Киеве заболел 197 357 человек, умерли - 4720, вылечились - 125 315.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
24 494 человека привиты против COVID-19 за сутки 5 мая 2021 в Украине.
783 812 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 622 случая / 5608 прививок;
- Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
- Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
- Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
- Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
- Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
- Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
- Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
- Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививки;
- Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
- Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
- Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
- Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
- Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
- Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
- Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
- Ровенская область - 403 случая / 551 прививки;
- Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
- Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
- Харьковская область - 544 случая / 431 прививки;
- Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
- Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
- Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
- Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
- Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- С 6 мая красную зону карантина в Украине покинут три области - Черниговская, Хмельницкая и Харьковская.
- Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
- Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что "индийский" штамм коронавируса может представлять для нашей страны большую опасность. По его словам, количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти.