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Коронавирус в Украине снова ускорился: более 6 тыс. новых диагнозов и почти 400 жертв

6 мая 2021, 08:20
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Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве. На втором месте Донецкая область, на третьем - Харьковская.

коронавирус
Коронавирус побороли за сутки более 14 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 6 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 038 жителей страны. В том числе заболел 271 ребенок и 113 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 849 человек; летальных случаев - 374, выздоровели 14 351 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 6 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 097 024 человека;
  • выздоровели - 1 711 709 человек;
  • летальных исходов - 45 451;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 6 мая

За последние сутки в Киеве выявили 622 случая заражения коронавирусом, умерли 23 человека, выздоровели - 704.

Всего в Киеве заболел 197 357 человек, умерли - 4720, вылечились - 125 315.

Коронавирус в Киеве - статистика 6 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

24 494 человека привиты против COVID-19 за сутки 5 мая 2021 в Украине.

783 812 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 622 случая / 5608 прививок;
  • Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
  • Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
  • Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
  • Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
  • Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
  • Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
  • Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививки;
  • Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
  • Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
  • Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
  • Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
  • Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
  • Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
  • Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
  • Ровенская область - 403 случая / 551 прививки;
  • Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
  • Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
  • Харьковская область - 544 случая / 431 прививки;
  • Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
  • Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
  • Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
  • Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
  • Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • С 6 мая красную зону карантина в Украине покинут три области - Черниговская, Хмельницкая и Харьковская.
  • Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
  • Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
  • Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что "индийский" штамм коронавируса может представлять для нашей страны большую опасность. По его словам, количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти.

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