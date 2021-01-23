Коронавирус в Украине стал опаснее: врач назвала новые симптомы

Коронавирус в Украине мутирует / pixabay

В Харькове в одной из опорных больниц с коронавирусом все чаще регистрируют больных в возрасте 30-40 лет.

Как рассказала директор Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова, больных меньше не стало, однако клиническая картина течения COVID-19 изменилась.

Врач сообщает не менее чем о 5 штаммах коронавируса, которые распространены в Украине.

"Действительно, произошла мутация вируса. Если был один штамм вируса, идентифицированный в июне, то сейчас можно говорить о 5 штаммах в Украине. Если на первом этапе в нашу больницу преимущественно поступали пациенты с дыхательной недостаточностью, то сейчас поступают пациенты с гипотермией, у которых еще нет дыхательной недостаточности, но температура держится 39 – 39,5 градуса, и ее ничем не могут сбить", – рассказала главврач, передает Объектив.

Врач также отметила, что когда делают рентгеновские снимки, то на рентгене пневмония не видна.

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"Она появляется только через 7-10 дней после начала заболевания. Стал моложе контингент. Если изначально это были люди 65+, то сейчас у нас достаточно много пациентов из групп 30-40 лет. Это все из наших наблюдений", – рассказала главврач.

По ее информации, в последние две недели диспансер заполнен на 85-90%. Больница принимает COVID-пациентов с 22 июня 2020 года. За это время в ней пролечили 950 человек, а сейчас там находится 90 больных.

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