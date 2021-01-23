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Коронавирус в Украине стал опаснее: врач назвала новые симптомы

23 января 2021, 18:24
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Врач назвала новые симптомы коронавируса и группу риска.

Коронавирус в Украине мутирует / pixabay

В Харькове в одной из опорных больниц с коронавирусом все чаще регистрируют больных в возрасте 30-40 лет.

Как рассказала директор Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова, больных меньше не стало, однако клиническая картина течения COVID-19 изменилась.

Врач сообщает не менее чем о 5 штаммах коронавируса, которые распространены в Украине.

"Действительно, произошла мутация вируса. Если был один штамм вируса, идентифицированный в июне, то сейчас можно говорить о 5 штаммах в Украине. Если на первом этапе в нашу больницу преимущественно поступали пациенты с дыхательной недостаточностью, то сейчас поступают пациенты с гипотермией, у которых еще нет дыхательной недостаточности, но температура держится 39 – 39,5 градуса, и ее ничем не могут сбить", – рассказала главврач, передает Объектив.

Врач также отметила, что когда делают рентгеновские снимки, то на рентгене пневмония не видна.

Читайте такжеВ Германии нашли новый заразный штамм коронавируса из Бразилии

"Она появляется только через 7-10 дней после начала заболевания. Стал моложе контингент. Если изначально это были люди 65+, то сейчас у нас достаточно много пациентов из групп 30-40 лет. Это все из наших наблюдений", – рассказала главврач.

По ее информации, в последние две недели диспансер заполнен на 85-90%. Больница принимает COVID-пациентов с 22 июня 2020 года. За это время в ней пролечили 950 человек, а сейчас там находится 90 больных.

Коронавирус мутирует - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.
  • Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.

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