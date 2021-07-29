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Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

29 июля 2021, 08:21
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С начала эпидемии коронавирусом в нашей стране заболели 2 250 907 человек, жертв болезни - почти 53 тысячи.

коронавирус,жертва
Жертвами коронавируса стали еще 25 украинцев / Reuters

По состоянию на утро четверга, 29 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 846 жителей страны. В том числе заболели 60 детей и 41 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 480 человек, летальных случаев - 25, выздоровели - 510 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели – 2 250 907 человек;
  • выздоровели - 2 185 849 человек;
  • летальных исходов – 52 916;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 341 529.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 29 июля 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Национальная академия наук спрогнозировала развитие эпидемии COVID-19 в Украине с 28 июля по 10 августа. Сообщается, что высок риск значительного ускорения роста числа заражений из-за Дельта-штамма COVID-19.
  • По состоянию на 28 июля в Украине выявили 17 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.
  • В Украине приняли решение усилить ограничения при пересечении государственной границы. Теперь лицам, которые не вакцинированы и возвращаются в страну, нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест. Въезд из России и Индии предполагает прохождение 14-дневной самоизоляции, которую нельзя будет прервать.
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