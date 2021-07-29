Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

Жертвами коронавируса стали еще 25 украинцев / Reuters

По состоянию на утро четверга, 29 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 846 жителей страны. В том числе заболели 60 детей и 41 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 480 человек, летальных случаев - 25, выздоровели - 510 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 250 907 человек;

выздоровели - 2 185 849 человек;

летальных исходов – 52 916;

проведено ПЦР-тестов - 11 341 529.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 29 июля 2021 / t.me/mozofficial

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