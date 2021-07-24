Коронавирус в Украине ускоряется: за сутки обнаружили 745 случаев заражения

Коронавирус в Украине ускорился: за сутки обнаружили 745 случаев заражения / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 745 человек. При этом в больницы госпитализированы 395 человек. За сутки заболели 20 медработников и 51 ребенок.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 24 июля в Украине умерли 24 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровел 394 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 248 164 человек;

Реклама

выздоровели - 2 184 036 человек;

летальных случаев - 52 835.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать из сюжета ТСН:

22 июля в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.