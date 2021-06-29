Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года

Диагноз COVID-19 за сутки поставили 182 жителям страны. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве, Запорожской и Николаевской областях.
По состоянию на утро вторника, 29 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 182 жителей страны - это рекордный минимум диагнозов с начала года. В том числе заболели 10 детей и 3 медицинских сотрудников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 322 человека; летальных случаев - 5, выздоровели - 582 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 234 463 человека;
- выздоровели - 2 164 374 человека;
- летальных исходов - 52 300;
- проведено ПЦР-тестов -10 817 822.
Коронавирус в Украине и мире - последние новости:
- Пандемия коронавируса замедлилась, но не утихла. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.
- У индийцев, которые привились от коронавируса вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Как сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, жители Индии не могут попасть в ЕС, потому что были вакцинированы Covishield. Пунавалла пытается решить эту проблему как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами.
- Даже после вакцинации от коронавируса остается риск заражения COVID-19, хотя вакцины и обеспечивают существенную защиту от болезни. По словам ученых, основным симптомом коронавируса у привитых людей является частое чихание.
Автор: Анна Багрий