Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года

За минувшие 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 322 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 29 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 182 жителей страны - это рекордный минимум диагнозов с начала года. В том числе заболели 10 детей и 3 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 322 человека; летальных случаев - 5, выздоровели - 582 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 29 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 234 463 человека;

выздоровели - 2 164 374 человека;

летальных исходов - 52 300;

проведено ПЦР-тестов -10 817 822.

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