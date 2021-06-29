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Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года

29 июня 2021, 08:17
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Диагноз COVID-19 за сутки поставили 182 жителям страны. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве, Запорожской и Николаевской областях.

коронавирус
За минувшие 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 322 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 29 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 182 жителей страны - это рекордный минимум диагнозов с начала года. В том числе заболели 10 детей и 3 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 322 человека; летальных случаев - 5, выздоровели - 582 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 29 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 234 463 человека;
  • выздоровели - 2 164 374 человека;
  • летальных исходов - 52 300;
  • проведено ПЦР-тестов -10 817 822.

Коронавирус в Украине и мире - последние новости:

  • Пандемия коронавируса замедлилась, но не утихла. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.
  • У индийцев, которые привились от коронавируса вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Как сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, жители Индии не могут попасть в ЕС, потому что были вакцинированы Covishield. Пунавалла пытается решить эту проблему как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами.
  • Даже после вакцинации от коронавируса остается риск заражения COVID-19, хотя вакцины и обеспечивают существенную защиту от болезни. По словам ученых, основным симптомом коронавируса у привитых людей является частое чихание.
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