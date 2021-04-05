Коронавирус в Украине: в Киеве и еще 20 областях превышен эпидпорог

В "красной" зоне карантина находятся 11 регионов, в оранжевой - 13, лишь одна область "желтая". "Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу и деление на карантинные зоны в Украине.
Как свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на понедельник, 5 апреля, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог по COVID-19.
Норме соответствуют Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.
Высокие показатели госпитализации больных с коронавирусом в "красных" Житомирской области — 116,2; Николаевской — 111,8 и в Киеве — 117,4. При этом самый высокий уровень — в "оранжевой" Хмельницкой области (131,2). Норма составляет 60 на 100 тысяч населения.
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В целом, в Украине в "красной" зоне карантина 11 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
В "оранжевой" зоне 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
В "желтой" зоне уже несколько недель остается одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 23,8%, а загруженность коек с кислородом составляет 18,1%.
"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
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- Кроме того коронавирус в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 2 апреля жертвами болезни стали 433 украинца.
- В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях. Глава Минздрава Максим Степанов раскрыл особенности новых штаммов.
- Ученые НАН Украины спрогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели.
- С 5 и по 16 апреля в Киевев ввели строгий карантин.
- В понедельник на входах в метро образовались очереди - копы проверяют спецпропуска. Тех у кого их нет, заворачивают с рекомендацией ехать на работу на такси. Тем временем киевские таксисты не упустили возможность заработать на киевлянах, которые не могут доехать на работу.
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