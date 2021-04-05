Коронавирус в Украине: в Киеве и еще 20 областях превышен эпидпорог

Высокие показатели госпитализации больных с коронавирусом в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве / Фото Reuters

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу и деление на карантинные зоны в Украине.

Как свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на понедельник, 5 апреля, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог по COVID-19.

Норме соответствуют Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.

Высокие показатели госпитализации больных с коронавирусом в "красных" Житомирской области — 116,2; Николаевской — 111,8 и в Киеве — 117,4. При этом самый высокий уровень — в "оранжевой" Хмельницкой области (131,2). Норма составляет 60 на 100 тысяч населения.

moz.gov.ua

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В целом, в Украине в "красной" зоне карантина 11 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "желтой" зоне уже несколько недель остается одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 23,8%, а загруженность коек с кислородом составляет 18,1%.

"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

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