УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине: в Киеве и еще 20 областях превышен эпидпорог

5 апреля 2021, 11:14
Прослушать новость
Остановить

В "красной" зоне карантина находятся 11 регионов, в оранжевой - 13, лишь одна область "желтая". "Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

коронавирус
Высокие показатели госпитализации больных с коронавирусом в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве / Фото Reuters

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу и деление на карантинные зоны в Украине.

Как свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на понедельник, 5 апреля, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог по COVID-19.

Норме соответствуют Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.

Высокие показатели госпитализации больных с коронавирусом в "красных" Житомирской области — 116,2; Николаевской — 111,8 и в Киеве — 117,4. При этом самый высокий уровень — в "оранжевой" Хмельницкой области (131,2). Норма составляет 60 на 100 тысяч населения.

moz.gov.ua

Читайте такжеКоронавирус в Украине за сутки диагностировали у более 10 тысяч человек

В целом, в Украине в "красной" зоне карантина 11 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "желтой" зоне уже несколько недель остается одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 23,8%, а загруженность коек с кислородом составляет 18,1%.

"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине установил новый антирекорд - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • Кроме того коронавирус в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 2 апреля жертвами болезни стали 433 украинца.
  • В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях. Глава Минздрава Максим Степанов раскрыл особенности новых штаммов.
  • Ученые НАН Украины спрогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели.
  • С 5 и по 16 апреля в Киевев ввели строгий карантин.
  • В понедельник на входах в метро образовались очереди - копы проверяют спецпропуска. Тех у кого их нет, заворачивают с рекомендацией ехать на работу на такси. Тем временем киевские таксисты не упустили возможность заработать на киевлянах, которые не могут доехать на работу.
  • Власти объяснили, продлят ли локдаун в Киеве после 16 апреля и будет ли комендантский час.

Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика карантин новости карантинные зоны локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине: в Киеве и еще 20 областях превышен эпидпорог». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Почему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученыхПочему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученых Борьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФБорьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФ

Последние новости

03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
Реклама
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
Реклама
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять