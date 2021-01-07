Коронавирус в Украине: в Сочельник число больных COVID-19 значительно выросло

За сутки коронавирусом заразились 227 детей / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 7 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 099 493 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 911 украинцев. Среди заболевших - 227 детей и 385 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 505. За сутки умерли еще 148 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 773 214 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 11 316 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 2 567 человек.

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