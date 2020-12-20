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Коронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемии

20 декабря 2020, 11:30
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В Украине коронавирусом переболеют 30% населения, считает врач.

Коронавирус
Медик рассказал о сроках окончания эпидемии коронавируса / Фото Reuters

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Украине.

В интервью ТСН он сравнил нынешнюю ситуацию с эпидемией испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году.

"Мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля", - пояснил медик.

В то же время он подчеркнул, что в последующие 5-6 месяцев будет наблюдаться падение этой волны, что приведет к снижению количества заболевших и госпитализаций.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев", - прогнозирует врач.

При этом он также спрогнозировал, когда в Украине может закончится эпидемия коронавируса.

"Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — добавил Жиравецкий.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 8 тыс. 325 человек, 116 - умерли.
  • Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 964 тыс. 448 случаев COVID-19.
  • Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 16 тыс. 585 человек.
  • На сегодняшний день выздоровели 581 тыс. 162 человека, за минувшие сутки - 6 тыс. 626.
  • На сегодняшний день Украине болеет 366 тыс. 701 человек.
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