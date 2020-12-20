Коронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемии

Медик рассказал о сроках окончания эпидемии коронавируса / Фото Reuters

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Украине.

В интервью ТСН он сравнил нынешнюю ситуацию с эпидемией испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году.

"Мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля", - пояснил медик.

В то же время он подчеркнул, что в последующие 5-6 месяцев будет наблюдаться падение этой волны, что приведет к снижению количества заболевших и госпитализаций.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев", - прогнозирует врач.

При этом он также спрогнозировал, когда в Украине может закончится эпидемия коронавируса.

"Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — добавил Жиравецкий.

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