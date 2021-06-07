Коронавирус в Украине выявили за сутки у 535 человек

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, а также в Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро понедельника, 7 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 535 жителей страны. В том числе заболели 30 детей и 61 медицинский сотрудник.
За минувшие 24 часа госпитализирован 601 человек; летальных случаев - 33, выздоровели 1 743 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 215 052 человека;
- выздоровели - 2 094 971 человек;
- летальных исходов - 51 215;
- проведено ПЦР-тестов - 10 346 878.
Как сообщал Главред, 29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.
В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.
Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.
30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.