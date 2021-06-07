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Коронавирус в Украине выявили за сутки у 535 человек

7 июня 2021, 08:17
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Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, а также в Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях.

Коронавирус
С коронавирусом госпитализирован 601 украинец / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 7 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 535 жителей страны. В том числе заболели 30 детей и 61 медицинский сотрудник.

За минувшие 24 часа госпитализирован 601 человек; летальных случаев - 33, выздоровели 1 743 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 7 июня / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 215 052 человека;
  • выздоровели - 2 094 971 человек;
  • летальных исходов - 51 215;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 346 878.

Как сообщал Главред, 29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.

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