Коронавирус в Украине: выявлено 2608 новых случаев заражения

Коронавирус в Украине снизил темп / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 25 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 608 жителей страны.

За минувшие 24 часа госпитализированы 854 человека; летальных случаев - 249, выздоровели 17 504 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 25 мая / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 186 463 человека;

выздоровели - 1 975 064 человека;

летальных исходов - 49 685;

проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.

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