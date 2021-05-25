Коронавирус в Украине: выявлено 2608 новых случаев заражения

Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Киеве, а также во Львовской и Запорожской областях.
По состоянию на утро вторника, 25 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 608 жителей страны.
За минувшие 24 часа госпитализированы 854 человека; летальных случаев - 249, выздоровели 17 504 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 186 463 человека;
- выздоровели - 1 975 064 человека;
- летальных исходов - 49 685;
- проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- В Украине ситуация с коронавирусом хотя и улучшилась, но ожидать долгосрочного снижения количества заболеваний COVID-19 не стоит, несмотря на наступление летнего сезона и школьных каникул. Как заявил врач-анестезиолог Борис Брыль, причина в низком уровне вакцинации от коронавируса.
- Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
- Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
Автор: Анна Багрий