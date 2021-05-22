Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма / Reuters

В Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Как сообщили в Минздраве, за минувшие сутки госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек. Выздоровели 12 586 человек.

За все время пандемии в стране:

заболело - 2 179 988 человек;

выздоровели -1 941 625 человек;

летальных случаев - 49 279.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

В Киеве за сутки выявили 298 случаев заражения коронавируса, жертв – 10, выздоровели 2059 человек.

В Минздраве уточнили, что за сутки 21 мая было протестировано:

методом ПЦР - 27 443 человека;

методом ИФА - 11 957 человек;

экспресс-тестами - 23 350 человек.

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