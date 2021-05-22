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Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма

22 мая 2021, 08:26
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Всего за время пандемии в Украине скончались от последствий COVID-19 более 49 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма / Reuters

В Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Как сообщили в Минздраве, за минувшие сутки госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек. Выздоровели 12 586 человек.

    За все время пандемии в стране:

    • заболело - 2 179 988 человек;
    • выздоровели -1 941 625 человек;
    • летальных случаев - 49 279.

    За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

    В Киеве за сутки выявили 298 случаев заражения коронавируса, жертв – 10, выздоровели 2059 человек.

    В Минздраве уточнили, что за сутки 21 мая было протестировано:

    • методом ПЦР - 27 443 человека;
    • методом ИФА - 11 957 человек;
    • экспресс-тестами - 23 350 человек.

    Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

    • В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
    • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
    • Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.

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