Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма

Всего за время пандемии в Украине скончались от последствий COVID-19 более 49 тысяч человек.
В Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них - 269 детей и 108 медработников.
Как сообщили в Минздраве, за минувшие сутки госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек. Выздоровели 12 586 человек.
За все время пандемии в стране:
- заболело - 2 179 988 человек;
- выздоровели -1 941 625 человек;
- летальных случаев - 49 279.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
В Киеве за сутки выявили 298 случаев заражения коронавируса, жертв – 10, выздоровели 2059 человек.
В Минздраве уточнили, что за сутки 21 мая было протестировано:
- методом ПЦР - 27 443 человека;
- методом ИФА - 11 957 человек;
- экспресс-тестами - 23 350 человек.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
Автор: Адриана Бубновская