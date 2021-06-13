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Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 900 человек

13 июня 2021, 08:17

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Львовской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 900 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 857 человек. При этом в больницы госпитализированы 684 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 13 июня в Украине умерли 33 человека. В то же время выздоровели 1652 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 223 558 человек;

выздоровели - 2 127 337 человек;

летальных случаев - 51 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки прививку получили 34 870 человек. Первую дозу получили 28 384 человека, вторую - 6 486 человек.

Всего в Украине прививку сделали 1 459 376 человек. Из них одну дозу получили 1 459 374 человека, две дозы - 236 906 человек.

Читайте такжеВ Евросоюзе окончательно утвердили COVID-сертификат: что ждет вакцинированных украинцевРанее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.

Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

На выходных 12-13 июня более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. На прошлой неделе работали всего 12 центров.

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