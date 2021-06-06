Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее тысячи человек, столько же госпитализаций/ Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 937 человек. При этом в больницы госпитализированы 994 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 5 июня в Украине умерли 42 человека. В то же время выздоровели 4516 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 214 517 человек;

выздоровели - 2 093 228 человек;

летальных случаев - 51 182.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131), Киевской (81), Николаевской (79), Херсонской (61) областях и г. Киев (102).

Коронавирус в Киеве - статистика за 5 июня

За сутки от последствий COVID-19 умер 1 житель города, в то же время выздоровел 2296 человек.

Новых случаев заражения – 102.

Вакцинация от коронавируса

За сутки 5 июня в Украине привиты против коронавируса 40 101 человек. Одну дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы - 872 человека.

По состоянию на 6 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 146 664 человека.

Читайте такжеВ Китае разрешили колоть вакцину от коронавируса Sinovac детям от трех летНапомним, ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.

Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.