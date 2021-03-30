Коронавирус в Украине: за сутки более 10 тыс. больных и 2,5 тыс. госпитализированных

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, а также во Львовской и Киевской областях.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 533 жителей страны. В том числе заболели 367 детей и 250 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 597 человек; летальных случаев - 286; выздоровели - 3 576 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 30 марта
За последние сутки в Киеве выявили 1 422 случая заражения коронавирусом, умерли 33 человека, выздоровели - 461.
Всего в Киеве заболели 161 191 человек, умерли - 3367, вылечились - 105 579.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 662 942 человека;
- выздоровели - 1 307 076 человек;
- летальных исходов - 32 418;
- проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
14 433 человека привиты против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 в Украине. Из них получили 1 дозу - 14 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
212 898 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1422 случая / 1740 прививок;
- Винницкая область - 426 случаев / 640 прививок;
- Волынская область - 232 случая / 370 прививок;
- Днепропетровская область - 464 случая / 1290 прививок;
- Донецкая область - 503 случая / 580 прививок;
- Житомирская область - 169 случаев / 700 прививок;
- Закарпатская - 187 случаев / 440 прививок;
- Запорожская область - 205 случаев / 670 прививок;
- Ивано-Франковская область - 297 случаев / 415 прививок;
- Киевская область - 934 случая / 550 прививок;
- Кировоградская область - 59 случаев / 420 прививок;
- Луганская область - 220 случаев / 330 прививок;
- Львовская область - 961 случай / 728 прививок;
- Николаевская область - 287 случаев / 330 прививок;
- Одесская область - 721 случай / 310 прививок;
- Полтавская область - 490 случаев / 840 прививок;
- Ровенская область - 335 случаев / 520 прививок;
- Сумская область - 215 случаев / 540 прививок;
- Тернопольская область - 281 случай / 440 прививок;
- Харьковская область - 762 случая / 380 прививок;
- Херсонская область - 69 случаев / 350 прививок;
- Хмельницкая область - 511 случаев / 430 прививок;
- Черкасская область - 280 случаев / 800 прививок;
- Черновицкая область - 286 случаев / 380 прививок;
- Черниговская область - 217 случаев / 240 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
- Из-за длительного пребывания в "красной" зоне карантина, вскоре Ивано-Франковская и Закарпатская область могут ослабить меры безопасности. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Министр здравоохранения Максим Степанова считает, что Украину ждет тяжелый период, связанный с заболеваемостью COVID-19, до середины апреля. Однако уже сейчас ситуация на западе страны стабилизируется.
- При этом Степанов считает, что в Украине должен сохраняться усиленный адаптивный карантин, но не локдаун.