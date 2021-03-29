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Коронавирус в Украине: за сутки более 8 тысяч больных и почти 200 смертей

29 марта 2021, 08:20
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Жертв коронавируса с начала эпидемии - 32 132, общее число инфицированных - 1 652 409 человек.

коронавирус
За минувшие 24 часа госпитализированы 3 129 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8 346 жителей страны. В том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 3 129 человек; летальных случаев - 178; выздоровели - 2 875 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Коронавирус в Укриане сегодня - статистика 29 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 652 409 человек;
  • выздоровели - 1 303 500 человек;
  • летальных исходов - 32 132;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.

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Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

1 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 марта 2021 в Украине.

198 465 украинцев получили прививку с начала кампании по вакцинации от коронавируса, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 402 случая / 20 прививок;
  • Винницкая область - 365 случаев / 50 прививок;
  • Волынская область - 223 случая / 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 647 случаев / 80 прививок;
  • Донецкая область - 175 случаев / 0 прививок;
  • Житомирская область - 567 случаев / 120 прививок;
  • Закарпатская - 201 случай / 20 прививок;
  • Запорожская область - 136 случаев / 100 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 226 случаев / 175 прививок;
  • Киевская область - 518 случаев / 20 прививок;
  • Кировоградская область - 59 случаев / 10 прививок;
  • Луганская область - 29 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 820 случаев / 100 прививок;
  • Николаевская область - 243 случая / 30 прививок;
  • Одесская область - 658 случаев / 40 прививок;
  • Полтавская область - 154 случая / 190 прививок;
  • Ровенская область - 139 случаев / 0 прививок;
  • Сумская область - 326 случаев / 30 прививок;
  • Тернопольская область - 390 случаев / 40 прививок;
  • Харьковская область - 664 случая / 230 прививок;
  • Херсонская область - 145 случаев / 140 прививок;
  • Хмельницкая область - 428 случаев / 70 прививок;
  • Черкасская область - 392 случая / 40 прививок;
  • Черновицкая область - 292 случая / 60 прививок;
  • Черниговская область - 147 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 29 марта

За последние сутки в Киеве выявили 402 случая заражения коронавирусом, умерли 25 человек, выздоровели - 217.

Всего в Киеве заболели 159 769 человек, умерли - 3334, вылечились -105 118.

Коронавирус в Украине - статистика 29 марта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

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