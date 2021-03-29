Коронавирус в Украине: за сутки более 8 тысяч больных и почти 200 смертей

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 32 132, общее число инфицированных - 1 652 409 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8 346 жителей страны. В том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 3 129 человек; летальных случаев - 178; выздоровели - 2 875 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 652 409 человек;
- выздоровели - 1 303 500 человек;
- летальных исходов - 32 132;
- проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.
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Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
1 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 марта 2021 в Украине.
198 465 украинцев получили прививку с начала кампании по вакцинации от коронавируса, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 402 случая / 20 прививок;
- Винницкая область - 365 случаев / 50 прививок;
- Волынская область - 223 случая / 20 прививок;
- Днепропетровская область - 647 случаев / 80 прививок;
- Донецкая область - 175 случаев / 0 прививок;
- Житомирская область - 567 случаев / 120 прививок;
- Закарпатская - 201 случай / 20 прививок;
- Запорожская область - 136 случаев / 100 прививок;
- Ивано-Франковская область - 226 случаев / 175 прививок;
- Киевская область - 518 случаев / 20 прививок;
- Кировоградская область - 59 случаев / 10 прививок;
- Луганская область - 29 случаев / 0 прививок;
- Львовская область - 820 случаев / 100 прививок;
- Николаевская область - 243 случая / 30 прививок;
- Одесская область - 658 случаев / 40 прививок;
- Полтавская область - 154 случая / 190 прививок;
- Ровенская область - 139 случаев / 0 прививок;
- Сумская область - 326 случаев / 30 прививок;
- Тернопольская область - 390 случаев / 40 прививок;
- Харьковская область - 664 случая / 230 прививок;
- Херсонская область - 145 случаев / 140 прививок;
- Хмельницкая область - 428 случаев / 70 прививок;
- Черкасская область - 392 случая / 40 прививок;
- Черновицкая область - 292 случая / 60 прививок;
- Черниговская область - 147 случаев / 0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 29 марта
За последние сутки в Киеве выявили 402 случая заражения коронавирусом, умерли 25 человек, выздоровели - 217.
Всего в Киеве заболели 159 769 человек, умерли - 3334, вылечились -105 118.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
- 25 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет.