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Коронавирус в Украине за сутки диагностировали у более 10 тысяч человек

5 апреля 2021, 08:12
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 587 жителей Украины. За сутки умерли еще 254 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 179 жителей страны. В том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 3 275 человек; летальных случаев - 254 ; выздоровели - 4946 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 5 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 755 888 человек;
  • выздоровели - 1 352 139 человек;
  • летальных исходов - 34 587;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 356 074.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 5 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 458 случаев заражения коронавирусом, умерли - 32человека, выздоровели - 7.

Всего в Киеве заболели 167 668 человек, умерли - 3617, вылечились - 107 559.

Коронавирус в Киеве - статистика 5 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

1 258 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине.

291 824 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 458 случаев / 130 прививок;
  • Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;
  • Волынская область - 241 случай / 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;
  • Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;
  • Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;
  • Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;
  • Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;
  • Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;
  • Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;
  • Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;
  • Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;
  • Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;
  • Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;
  • Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;
  • Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;
  • Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;
  • Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;
  • Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;
  • Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;
  • Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;
  • Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине установил новый антирекорд - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • Кроме того коронавирус в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 2 апреля жертвами болезни стали 433 украинца.
  • В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях. Глава Минздрава Максим Степанов раскрыл особенности новых штаммов.
  • Ученые НАН Украины спрогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели.
  • Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после 16 апреля карантин в столице могут продлить.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно плана вакцинации против COVID-19.

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