Коронавирус в Украине за сутки нашли у почти 600 человек, много госпитализаций

Коронавирус в Украине за сутки нашли у почти 600 человек / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 591 человека. При этом в больницы госпитализированы 438 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 16 июля в Украине умерли 16 человек. В то же время выздоровели 676 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 244 196 человек;

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выздоровели - 2 180 957 человека;

летальных случаев - 52 718.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем сообщалось ранее:

23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.