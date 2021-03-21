За сутки в Украине госпитализировали почти 5 тысяч больных COVID-19 / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 145 человек, в том числе заболели 585 детей и 199 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4838 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 21 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 546 363, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса за сутки стали 166 жителей Украины, всего с начала пандемии - 29 941.

За сутки выздоровели 3877 человек, всего - 1 257 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 434 случая;

Винницкая область - 664 случая;

Волынская область - 173 случая;

Днепропетровская область - 760 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 814 случаев;

Закарпатская - 367 случаев;

Запорожская область - 274 случая;

Ивано-Франковская область - 331 случай;

Киевская область - 654 случая;

Кировоградская область - 95 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 1117 случаев;

Николаевская область - 353 случая;

Одесская область - 660 случаев;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 388 случаев;

Тернопольская область - 376 случаев;

Харьковская область - 879 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 740 случаев;

Черкасская область - 291 случай;

Черновицкая область - 418 случаев;

Черниговская область - 312 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 093).

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