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За сутки в Украине госпитализировали почти 5 тысяч больных COVID-19

21 марта 2021, 08:23
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Жертвами коронавируса за сутки стали 166 жителей Украины, всего с начала пандемии - 29941.

коронавирус
За сутки в Украине госпитализировали почти 5 тысяч больных COVID-19 / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 145 человек, в том числе заболели 585 детей и 199 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4838 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 21 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 546 363, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса за сутки стали 166 жителей Украины, всего с начала пандемии - 29 941.

За сутки выздоровели 3877 человек, всего - 1 257 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 434 случая;
  • Винницкая область - 664 случая;
  • Волынская область - 173 случая;
  • Днепропетровская область - 760 случаев;
  • Донецкая область - 373 случая;
  • Житомирская область - 814 случаев;
  • Закарпатская - 367 случаев;
  • Запорожская область - 274 случая;
  • Ивано-Франковская область - 331 случай;
  • Киевская область - 654 случая;
  • Кировоградская область - 95 случаев;
  • Луганская область - 23 случая;
  • Львовская область - 1117 случаев;
  • Николаевская область - 353 случая;
  • Одесская область - 660 случаев;
  • Полтавская область - 267 случаев;
  • Ровенская область - 217 случаев;
  • Сумская область - 388 случаев;
  • Тернопольская область - 376 случаев;
  • Харьковская область - 879 случаев;
  • Херсонская область - 165 случаев;
  • Хмельницкая область - 740 случаев;
  • Черкасская область - 291 случай;
  • Черновицкая область - 418 случаев;
  • Черниговская область - 312 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 093).

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
  • 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

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