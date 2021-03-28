Коронавирус в Украине: почти 12 тысяч больных и 5 тысяч госпитализаций

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 954. За сутки умерли еще 203 человека.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 932 человек, в том числе заболели 564 ребенка и 181 медработник. При этом в больницы госпитализировали 5052 человека.
По состоянию на утро воскресенья, 28 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 644 063, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 954. За сутки умерли еще 203 человека.
Выздоровели за сутки 3343 человека, всего - 1 300 625.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).
Глава Минздрава рассказал, что 4616 человек привито против COVID-19 за сутки 27 марта 2021 в Украине.
196 880 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 374 случая / 389 прививок;
- Винницкая область - 433 случая / 160 прививок;
- Волынская область - 185 случаев / 50 прививок;
- Днепропетровская область - 1083 случая / 360 прививок;
- Донецкая область - 841 случай / 220 прививок;
- Житомирская область - 791 случай / 150 прививок;
- Закарпатская - 271 случай / 70 прививок;
- Запорожская область - 310 случаев / 130 прививок;
- Ивано-Франковская область - 307 случаев / 377 прививок;
- Киевская область - 769 случаев / 320 прививок;
- Кировоградская область - 173 случая / 70 прививок;
- Луганская область - 38 случаев / 130 прививок;
- Львовская область - 905 случаев / 60 прививок;
- Николаевская область - 398 случаев / 160 прививок;
- Одесская область - 565 случаев / 40 прививок;
- Полтавская область - 174 случая / 400 прививок;
- Ровенская область - 296 случаев / 150 прививок;
- Сумская область - 562 случая / 120 прививок;
- Тернопольская область - 457 случаев / 70 прививок;
- Харьковская область - 1150 случаев / 120 прививок;
- Херсонская область - 191 случай / 540 прививок;
- Хмельницкая область - 676 случаев / 170 прививок;
- Черкасская область - 253 случая / 160 прививок;
- Черновицкая область - 407 случаев / 160 прививок;
- Черниговская область - 323 случая / 40 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика на 28 марта
За последние сутки в Киеве выявили 374 случая заражения коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели 284.
Всего в Киеве заболели 159 367 человек, умерли 3309, вылечились 104 901.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют в работе общественного транспорта.