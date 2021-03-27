Коронавирус в Украине за сутки выявили еще у более 17 тысяч человек/ УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 424 человек, в том числе заболели 752 ребенка и 420 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4747 человек.

По состоянию на утро субботы, 27 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 632 131, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 751. За сутки умерли еще 290 человек.

Выздоровели за сутки 7124 человека, всего - 1 297 282.

По словам Степанова, в Украине за сутки осуществлено тестирований - 123 500 (в том числе методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530).

Также министр отметил, что 17 939 человек получили прививку против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192264 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г. Киев (1226).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;

Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;

Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;

Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская - 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;

Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;

Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;

Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;

Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;

Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;

Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;

Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;

Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;

Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;

Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;

Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика на 27 марта

За последние сутки в Киеве выявили 1226 случаев заражения коронавирусом, умерли 39 человек, выздоровели 464.

Всего в Киеве заболели 158 993 человека, умерли 3274, вылечились 104 617.

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