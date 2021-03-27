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Коронавирус в Украине за сутки выявили еще у более 17 тысяч человек

27 марта 2021, 08:36
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Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 751. За сутки умерли еще 290 человек.

Коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили еще у более 17 тысяч человек/ УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 424 человек, в том числе заболели 752 ребенка и 420 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4747 человек.

По состоянию на утро субботы, 27 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 632 131, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 751. За сутки умерли еще 290 человек.

Выздоровели за сутки 7124 человека, всего - 1 297 282.

По словам Степанова, в Украине за сутки осуществлено тестирований - 123 500 (в том числе методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530).

Также министр отметил, что 17 939 человек получили прививку против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192264 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г. Киев (1226).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;
  • Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;
  • Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;
  • Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;
  • Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;
  • Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;
  • Закарпатская - 353 случая / 420 прививок;
  • Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;
  • Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;
  • Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;
  • Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;
  • Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;
  • Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;
  • Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;
  • Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;
  • Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;
  • Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;
  • Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;
  • Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;
  • Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;
  • Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;
  • Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;
  • Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;
  • Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика на 27 марта

За последние сутки в Киеве выявили 1226 случаев заражения коронавирусом, умерли 39 человек, выздоровели 464.

Всего в Киеве заболели 158 993 человека, умерли 3274, вылечились 104 617.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
  • 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения есть и в работе общественного транспорта.

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