Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 9 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9012 человек, в том числе заболели 491 ребенок и 193 медработника. При этом в больницы госпитализировали 4216 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 460 756, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 28 303 жителя Украины. За сутки умерли еще 145 человек.

Выздоровели за сутки 2743 человека, всего - 1 222 516.

Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 60 522 (в том числе методом ПЦР – 31 598, методом ИФА - 6132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 792).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 439 случаев;

Винницкая область - 634 случая;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 660 случаев;

Донецкая область - 346 случаев;

Житомирская область - 923 случая;

Закарпатская - 311 случаев;

Запорожская область - 114 случаев;

Ивано-Франковская область - 461 случай;

Киевская область - 552 случая;

Кировоградская область - 56 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 344 случая;

Одесская область - 485 случаев;

Полтавская область - 105 случаев;

Ровенская область - 155 случаев;

Сумская область - 309 случаев;

Тернопольская область - 365 случаев;

Харьковская область - 569 случаев;

Херсонская область - 71 случай;

Хмельницкая область - 533 случая;

Черкасская область - 142 случая;

Черновицкая область - 477 случаев;

Черниговская область - 194 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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