Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 9 тысяч человек

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 28 158 жителей Украины. За сутки умерли еще 243 человека.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9012 человек, в том числе заболели 491 ребенок и 193 медработника. При этом в больницы госпитализировали 4216 человек.
По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 460 756, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 28 303 жителя Украины. За сутки умерли еще 145 человек.
Выздоровели за сутки 2743 человека, всего - 1 222 516.
Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 60 522 (в том числе методом ПЦР – 31 598, методом ИФА - 6132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 792).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 439 случаев;
- Винницкая область - 634 случая;
- Волынская область - 150 случаев;
- Днепропетровская область - 660 случаев;
- Донецкая область - 346 случаев;
- Житомирская область - 923 случая;
- Закарпатская - 311 случаев;
- Запорожская область - 114 случаев;
- Ивано-Франковская область - 461 случай;
- Киевская область - 552 случая;
- Кировоградская область - 56 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Львовская область - 590 случаев;
- Николаевская область - 344 случая;
- Одесская область - 485 случаев;
- Полтавская область - 105 случаев;
- Ровенская область - 155 случаев;
- Сумская область - 309 случаев;
- Тернопольская область - 365 случаев;
- Харьковская область - 569 случаев;
- Херсонская область - 71 случай;
- Хмельницкая область - 533 случая;
- Черкасская область - 142 случая;
- Черновицкая область - 477 случаев;
- Черниговская область - 194 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
- 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.