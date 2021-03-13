Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 276 человек, в том числе заболели 710 детей и 382 медработника. При этом в больницы госпитализировали 3967 человек.

По состоянию на утро субботы, 13 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 451 744, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 28 158 человек. За сутки умерли еще 243 пациента.

Выздоровели за сутки 4 897 человек, всего - 1 219 773.

По словам главы Минздрава, в Украине за сутки осуществлено тестирований - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1049 случаев;

Винницкая область - 933 случая;

Волынская область - 261 случай;

Днепропетровская область - 693 случая;

Донецкая область - 464 случая;

Житомирская область - 971 случай;

Закарпатская - 625 случаев;

Запорожская область - 345 случаев;

Ивано-Франковская область - 719 случаев;

Киевская область - 913 случаев;

Кировоградская область - 84 случая;

Луганская область - 91 случай;

Львовская область - 879 случаев;

Николаевская область - 378 случаев;

Одесская область - 767 случаев;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 380 случаев;

Сумская область - 275 случаев;

Тернопольская область - 399 случаев;

Харьковская область - 837 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 605 случаев;

Черкасская область - 313 случаев;

Черновицкая область - 625 случаев;

Черниговская область - 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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