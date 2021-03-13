Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 28 158 человек. За сутки умерли еще 243 пациента.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 276 человек, в том числе заболели 710 детей и 382 медработника. При этом в больницы госпитализировали 3967 человек.
По состоянию на утро субботы, 13 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 451 744, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 28 158 человек. За сутки умерли еще 243 пациента.
Выздоровели за сутки 4 897 человек, всего - 1 219 773.
По словам главы Минздрава, в Украине за сутки осуществлено тестирований - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1049 случаев;
- Винницкая область - 933 случая;
- Волынская область - 261 случай;
- Днепропетровская область - 693 случая;
- Донецкая область - 464 случая;
- Житомирская область - 971 случай;
- Закарпатская - 625 случаев;
- Запорожская область - 345 случаев;
- Ивано-Франковская область - 719 случаев;
- Киевская область - 913 случаев;
- Кировоградская область - 84 случая;
- Луганская область - 91 случай;
- Львовская область - 879 случаев;
- Николаевская область - 378 случаев;
- Одесская область - 767 случаев;
- Полтавская область - 244 случая;
- Ровенская область - 380 случаев;
- Сумская область - 275 случаев;
- Тернопольская область - 399 случаев;
- Харьковская область - 837 случаев;
- Херсонская область - 84 случая;
- Хмельницкая область - 605 случаев;
- Черкасская область - 313 случаев;
- Черновицкая область - 625 случаев;
- Черниговская область - 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
- 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.