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Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек

13 марта 2021, 08:13
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 28 158 человек. За сутки умерли еще 243 пациента.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 276 человек, в том числе заболели 710 детей и 382 медработника. При этом в больницы госпитализировали 3967 человек.

По состоянию на утро субботы, 13 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 451 744, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 28 158 человек. За сутки умерли еще 243 пациента.

Выздоровели за сутки 4 897 человек, всего - 1 219 773.

По словам главы Минздрава, в Украине за сутки осуществлено тестирований - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 1049 случаев;
  • Винницкая область - 933 случая;
  • Волынская область - 261 случай;
  • Днепропетровская область - 693 случая;
  • Донецкая область - 464 случая;
  • Житомирская область - 971 случай;
  • Закарпатская - 625 случаев;
  • Запорожская область - 345 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 719 случаев;
  • Киевская область - 913 случаев;
  • Кировоградская область - 84 случая;
  • Луганская область - 91 случай;
  • Львовская область - 879 случаев;
  • Николаевская область - 378 случаев;
  • Одесская область - 767 случаев;
  • Полтавская область - 244 случая;
  • Ровенская область - 380 случаев;
  • Сумская область - 275 случаев;
  • Тернопольская область - 399 случаев;
  • Харьковская область - 837 случаев;
  • Херсонская область - 84 случая;
  • Хмельницкая область - 605 случаев;
  • Черкасская область - 313 случаев;
  • Черновицкая область - 625 случаев;
  • Черниговская область - 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.

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