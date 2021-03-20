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Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек

20 марта 2021, 08:21
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 29 775 человек. За сутки умерли еще 260 пациентов.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 15 292 человек, в том числе заболели 797 детей и 367 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4369 человек.

По состоянию на утро субботы, 20 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 535 218, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 29 775 человек. За сутки умерли еще 260 пациентов.

Всего выздоровели - 1 253 972 человека, за сутки - 5190.

По словам Степанова, за сутки в Украине осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 521).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 1070 случаев;
  • Винницкая область - 823 случая;
  • Волынская область - 240 случаев;
  • Днепропетровская область - 1104 случая;
  • Донецкая область - 583 случая;
  • Житомирская область - 1082 случай;
  • Закарпатская - 366 случаев;
  • Запорожская область - 485 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 410 случаев;
  • Киевская область - 1036 случаев;
  • Кировоградская область - 137 случаев;
  • Луганская область - 115 случаев;
  • Львовская область - 1180 случаев;
  • Николаевская область - 408 случаев;
  • Одесская область - 1037 случаев;
  • Полтавская область - 400 случаев;
  • Ровенская область - 432 выпады;
  • Сумская область - 564 случая;
  • Тернопольская область - 598 случаев;
  • Харьковская область - 754 случая;
  • Херсонская область - 90 случаев;
  • Хмельницкая область - 871 случай;
  • Черкасская область - 582 случая;
  • Черновицкая область - 539 случаев;
  • Черниговская область - 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

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