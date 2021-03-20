Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 29 775 человек. За сутки умерли еще 260 пациентов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 15 292 человек, в том числе заболели 797 детей и 367 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4369 человек.
По состоянию на утро субботы, 20 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 535 218, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 29 775 человек. За сутки умерли еще 260 пациентов.
Всего выздоровели - 1 253 972 человека, за сутки - 5190.
По словам Степанова, за сутки в Украине осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 521).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1070 случаев;
- Винницкая область - 823 случая;
- Волынская область - 240 случаев;
- Днепропетровская область - 1104 случая;
- Донецкая область - 583 случая;
- Житомирская область - 1082 случай;
- Закарпатская - 366 случаев;
- Запорожская область - 485 случаев;
- Ивано-Франковская область - 410 случаев;
- Киевская область - 1036 случаев;
- Кировоградская область - 137 случаев;
- Луганская область - 115 случаев;
- Львовская область - 1180 случаев;
- Николаевская область - 408 случаев;
- Одесская область - 1037 случаев;
- Полтавская область - 400 случаев;
- Ровенская область - 432 выпады;
- Сумская область - 564 случая;
- Тернопольская область - 598 случаев;
- Харьковская область - 754 случая;
- Херсонская область - 90 случаев;
- Хмельницкая область - 871 случай;
- Черкасская область - 582 случая;
- Черновицкая область - 539 случаев;
- Черниговская область - 386 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.