Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 15 292 человек, в том числе заболели 797 детей и 367 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4369 человек.

По состоянию на утро субботы, 20 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 535 218, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 29 775 человек. За сутки умерли еще 260 пациентов.

Всего выздоровели - 1 253 972 человека, за сутки - 5190.

По словам Степанова, за сутки в Украине осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 521).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1070 случаев;

Винницкая область - 823 случая;

Волынская область - 240 случаев;

Днепропетровская область - 1104 случая;

Донецкая область - 583 случая;

Житомирская область - 1082 случай;

Закарпатская - 366 случаев;

Запорожская область - 485 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 1036 случаев;

Кировоградская область - 137 случаев;

Луганская область - 115 случаев;

Львовская область - 1180 случаев;

Николаевская область - 408 случаев;

Одесская область - 1037 случаев;

Полтавская область - 400 случаев;

Ровенская область - 432 выпады;

Сумская область - 564 случая;

Тернопольская область - 598 случаев;

Харьковская область - 754 случая;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 871 случай;

Черкасская область - 582 случая;

Черновицкая область - 539 случаев;

Черниговская область - 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее: