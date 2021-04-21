Коронавирус в Украине: за сутки почти 12 тыс. новых больных и более 400 жертв

Коронавирусом заразились еще 532 ребенка и 236 медработников/ Reuters

По состоянию на утро среды, 21 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 162 жителей страны. В том числе заболели 532 ребенка и 236 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 4 411 человек; летальных случаев - 429, выздоровели 14 720 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 21 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 974 118 человек;

выздоровели - 1 514 472 человека;

летальных исходов - 40 796;

проведено ПЦР-тестов - 9 042 785.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 21 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 965 случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек, выздоровели - 641.

Всего в Киеве заболели 187 196 человек, умерли - 4 297 , вылечились - 116 498.

Коронавирус в Киеве - статистика 21 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

15 042 человека привиты против COVID-19 за сутки 20 апреля 2021 в Украине.

477 833 человека привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 965 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;

Волынская область - 382 случая / 592 прививки;

Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;

Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;

Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;

Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;

Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;

Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;

Киевская область - 881 случай / 683 прививки;

Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;

Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;

Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;

Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;

Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;

Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;

Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;

Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;

Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;

Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;

Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;

Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;

Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;

Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;

ъЧерниговская область - 139 случаев / 348 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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