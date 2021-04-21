Коронавирус в Украине: за сутки почти 12 тыс. новых больных и более 400 жертв

Киев лидирует в Украине по числу поставленных диагнозов за сутки. На втором месте Харьковская область, на третьем - Киевщина.
По состоянию на утро среды, 21 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 162 жителей страны. В том числе заболели 532 ребенка и 236 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 4 411 человек; летальных случаев - 429, выздоровели 14 720 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 974 118 человек;
- выздоровели - 1 514 472 человека;
- летальных исходов - 40 796;
- проведено ПЦР-тестов - 9 042 785.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 21 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 965 случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек, выздоровели - 641.
Всего в Киеве заболели 187 196 человек, умерли - 4 297 , вылечились - 116 498.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
15 042 человека привиты против COVID-19 за сутки 20 апреля 2021 в Украине.
477 833 человека привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 965 случаев / 1650 прививок;
- Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;
- Волынская область - 382 случая / 592 прививки;
- Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;
- Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;
- Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;
- Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;
- Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;
- Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;
- Киевская область - 881 случай / 683 прививки;
- Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;
- Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;
- Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;
- Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;
- Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;
- Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;
- Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;
- Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;
- Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;
- Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;
- Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;
- Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;
- Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;
- Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;
- ъЧерниговская область - 139 случаев / 348 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль.
- Жесткий карантин в Киеве могут продлить до 9 мая.
- Врач объяснила, как часто придется делать прививки от коронавируса и сколько держится иммунитет от COVID-19.