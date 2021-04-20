Коронавирус в Украине: за сутки почти 9 тыс. новых больных и более 300 жертв

В больницы с коронавирусом попали более двух тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 20 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 940 жителей страны. В том числе заболели 414 детей и 251 медработник.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 042 человека; летальных случаев - 367, выздоровели 12 075 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 20 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 892 случая заражения коронавирусом, умерли 36 человек, выздоровели - 265.

Всего в Киеве заболел 186 231 человек, умерли - 4 257, вылечились - 115 857.

Коронавирус в Киеве - статистика 20 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 961 956 человек;

выздоровели - 1 499 752 человека;

летальных исходов - 40 367;

проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

12 144 человека привиты против COVID-19 за сутки 19 апреля 2021 в Украине.

462 791 человек привит с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 892 случая / 821 прививки;

Винницкая область - 211 случаев / 338 прививок;

Волынская область - 306 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область - 596 случаев / 512 прививок;

Донецкая область - 585 случаев / 763 прививки;

Житомирская область - 123 случая / 421 прививки;

Закарпатская - 133 случая / 211 прививок;

Запорожская область - 488 случаев / 806 прививок;

Ивано-Франковская область - 44 случая / 558 прививок;

Киевская область - 647 случаев / 445 прививок;

Кировоградская область - 129 случаев / 289 прививок;

Луганская область - 188 случаев / 230 прививок;

Львовская область - 477 случаев / 1770 прививок;

Николаевская область - 296 случаев / 210 прививок;

Одесская область - 691 случай / 529 прививок;

Полтавская область - 725 случаев / 281 прививки;

Ровенская область - 416 случаев / 377 прививок;

Сумская область - 97 случаев / 137 прививок;

Тернопольская область - 191 случай / 320 прививок;

Харьковская область - 804 случая / 425 прививок;

Херсонская область - 104 случая / 289 прививок;

Хмельницкая область - 198 случаев / 794 прививки;

Черкасская область - 402 случая / 341 прививки;

Черновицкая область - 178 случаев / 383 прививки;

Черниговская область - 19 случаев / 413 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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