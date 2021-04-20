Коронавирус в Украине: за сутки почти 9 тыс. новых больных и более 300 жертв

Киев снова вырвался вперед по числу поставленных диагнозов за сутки. На втором месте Харьковская область, на третьем - Полтавщина.
По состоянию на утро вторника, 20 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 940 жителей страны. В том числе заболели 414 детей и 251 медработник.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2 042 человека; летальных случаев - 367, выздоровели 12 075 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 20 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 892 случая заражения коронавирусом, умерли 36 человек, выздоровели - 265.
Всего в Киеве заболел 186 231 человек, умерли - 4 257, вылечились - 115 857.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 961 956 человек;
- выздоровели - 1 499 752 человека;
- летальных исходов - 40 367;
- проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
12 144 человека привиты против COVID-19 за сутки 19 апреля 2021 в Украине.
462 791 человек привит с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 892 случая / 821 прививки;
- Винницкая область - 211 случаев / 338 прививок;
- Волынская область - 306 случаев / 481 прививки;
- Днепропетровская область - 596 случаев / 512 прививок;
- Донецкая область - 585 случаев / 763 прививки;
- Житомирская область - 123 случая / 421 прививки;
- Закарпатская - 133 случая / 211 прививок;
- Запорожская область - 488 случаев / 806 прививок;
- Ивано-Франковская область - 44 случая / 558 прививок;
- Киевская область - 647 случаев / 445 прививок;
- Кировоградская область - 129 случаев / 289 прививок;
- Луганская область - 188 случаев / 230 прививок;
- Львовская область - 477 случаев / 1770 прививок;
- Николаевская область - 296 случаев / 210 прививок;
- Одесская область - 691 случай / 529 прививок;
- Полтавская область - 725 случаев / 281 прививки;
- Ровенская область - 416 случаев / 377 прививок;
- Сумская область - 97 случаев / 137 прививок;
- Тернопольская область - 191 случай / 320 прививок;
- Харьковская область - 804 случая / 425 прививок;
- Херсонская область - 104 случая / 289 прививок;
- Хмельницкая область - 198 случаев / 794 прививки;
- Черкасская область - 402 случая / 341 прививки;
- Черновицкая область - 178 случаев / 383 прививки;
- Черниговская область - 19 случаев / 413 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- 19 апреля Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Так, в восьми регионах Украины была превышена заполненность больничных кроватей с кислородом для COVID-пациентов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль.