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Коронавирус в Украине: за сутки почти две тысячи случаев заражения и тысяча госпитализаций

5 июня 2021, 08:15

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине: за сутки почти две тысячи случаев заражения и тысяча госпитализаций / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 1897 человек. При этом в больницы госпитализированы 1065 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 июня в Украине умерли 86 человек. В то же время выздоровели 8330 человек.

За все время пандемии в стране:

  • заболели - 2 213 580 человек;
  • выздоровели - 2 088 712 человек;
  • летальных случаев - 51 140.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика за 4 июня

За сутки от последствий COVID-19 умерли 10 жителей города, в то же время выздоровел 3171 человек.

Новых случаев заражения – 497.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки 4 июня в Украины было привито против коронавируса 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы - 3730 человек.

По состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 145 792 человека.

Читайте такжеВОЗ сделала тревожное заявление о вакцинации от коронавирусаНапомним, ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.

Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине коронавирус статистика
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