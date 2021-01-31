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Коронавирус в Украине - за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения

31 января 2021, 08:14
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Общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 1 219 455.

коронавирус
За сутки в Украине выявили более 3 тысяч случаев заражения / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3177 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 31 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 219 455, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 22 707 человек. За сутки умерли еще 79 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 1 018 784 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4126 украинцев.

За сутки госпитализировали 1960 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 19 059 (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4017).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), Житомирской (205) и Киевской (193) областях, а также в г. Киев (215).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 215 случаев;
  • Винницкая область - 123 случая;
  • Волынская область - 71 случай;
  • Днепропетровская область - 189 случаев;
  • Донецкая область - 176 случаев;
  • Житомирская область - 205 случаев;
  • Закарпатская область - 217 случаев;
  • Запорожская область - 56 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 337 случаев;
  • Киевская область - 193 случая;
  • Кировоградская область - 24 случая;
  • Луганская область - 25 случаев;
  • Львовская область - 145 случаев;
  • Николаевская область - 146 случаев;
  • Одесская область - 170 случаев;
  • Полтавская область - 48 случаев;
  • Ровенская область - 78 случаев;
  • Сумская область - 121 случай;
  • Тернопольская область - 110 случаев;
  • Харьковская область - 192 случая;
  • Херсонская область - 54 случая;
  • Хмельницкая область - 7 случаев
  • Черкасская область - 59 случаев;
  • Черновицкая область - 118 случаев;
  • Черниговская область - 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 31 января

По состоянию на утро воскресенья, 31 января, в мире зарегистрированы 102 577 980 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 219 889 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (26 миллионов случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (9 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (3 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - статистика на 31 января / Центр Джона Хопкинса

Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
  • 29 января президент Украины Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
  • 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля.
  • 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.

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