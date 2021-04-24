Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 13 тыс. больных и 400 смертей

С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели более двух миллионов человек, а жертвами болезни стали более 42 тысяч украинцев.
По состоянию на утро субботы, 24 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 711 жителей страны. В том числе заболели 532 ребенка и 230 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 3 508 человек; летальных случаев - 392, выздоровели 13 687 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1268) области, г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 017 341 человек;
- выздоровели - 1 565 954 человека;
- летальных исходов - 42 092;
- проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 24 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 027 случаев заражения коронавирусом, умерли 29 человек, выздоровели - 636.
Всего в Киеве заболели 191 165 человек, умерли - 4 415, вылечились - 119 737.
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Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
14 339 человек привиты против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине.
522 385 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;
- Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;
- Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;
- Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;
- Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;
- Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;
- Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;
- Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;
- Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;
- Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;
- Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;
- Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;
- Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;
- Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;
- Одесская область - 841 случай / 948 прививок;
- Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;
- Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;
- Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;
- Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;
- Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;
- Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;
- Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;
- Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;
- Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;
- Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
- Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху, которая в этом году выпала на 2 мая. Также он сказал, что в этом году не стоит украинцам ходить и святить куличи.
- 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.
- В Киеве во время карантина на Вербное воскресенье и на Воскресение Христово (Пасха) – 25 апреля и 2 мая соответственно - во время богослужений нужно будет придерживаться особых требований.
- Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.
- Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса.