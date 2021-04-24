Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 13 тыс. больных и 400 смертей

Коронавирусом заразились еще 230 медработников / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 24 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 711 жителей страны. В том числе заболели 532 ребенка и 230 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 508 человек; летальных случаев - 392, выздоровели 13 687 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1268) области, г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 24 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 017 341 человек;

выздоровели - 1 565 954 человека;

летальных исходов - 42 092;

проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 24 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 027 случаев заражения коронавирусом, умерли 29 человек, выздоровели - 636.

Всего в Киеве заболели 191 165 человек, умерли - 4 415, вылечились - 119 737.

Коронавирус в Киеве - статистика 24 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

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Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

14 339 человек привиты против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине.

522 385 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;

Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;

Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;

Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;

Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;

Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;

Одесская область - 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;

Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;

Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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