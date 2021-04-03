УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 20 тысяч человек

3 апреля 2021, 08:18
Прослушать новость
Остановить

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 075 человек. За сутки умерли еще 396 пациентов.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 20 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 20 341 человека, в том числе заболели 809 детей и 473 медработника. При этом в больницы госпитализировали 5186 человек.

По состоянию на утро субботы, 3 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 731 971, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 075 человек. За сутки умерли еще 396 пациентов.

За сутки выздоровели - 9 166 человек, всего за время пандемии 1 342 536.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;
  • Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
  • Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
  • Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;
  • Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
  • Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
  • Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;
  • Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
  • Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;
  • Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
  • Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
  • Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;
  • Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
  • Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;
  • Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
  • Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
  • Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
  • Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
  • Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;
  • Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;
  • Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
  • Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
  • Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Министр уточнил, что 18 814 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля в Украине.

286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Также Степанов рассказал, что осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).

Коронавирус в Киеве - статистика на 3 апреля

За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 2053 подтвержденных случая заболевания. Всего по состоянию на субботу, 3 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 166 658 случаев заражения.

Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Киеве скончались 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в городе зафиксировано 3545 летальных случаев.

Выздоровели за сутки 696 жителей столицы, всего за время пандемии – 107 484.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
  • Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
  • 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.

Минздрав Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 20 тысяч человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не такЧетыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не так В оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедииВ оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедии Вторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь УкраиныВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить УкраинуНе так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину Экс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и РоссииЭкс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и России

Последние новости

03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
Реклама
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
Реклама
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять