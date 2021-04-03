Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 20 тысяч человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 075 человек. За сутки умерли еще 396 пациентов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 20 341 человека, в том числе заболели 809 детей и 473 медработника. При этом в больницы госпитализировали 5186 человек.
По состоянию на утро субботы, 3 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 731 971, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 075 человек. За сутки умерли еще 396 пациентов.
За сутки выздоровели - 9 166 человек, всего за время пандемии 1 342 536.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;
- Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
- Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
- Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;
- Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
- Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
- Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;
- Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
- Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
- Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;
- Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
- Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
- Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;
- Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
- Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;
- Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
- Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
- Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
- Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;
- Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
- Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;
- Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
- Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
- Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Министр уточнил, что 18 814 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля в Украине.
286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Также Степанов рассказал, что осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).
Коронавирус в Киеве - статистика на 3 апреля
За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 2053 подтвержденных случая заболевания. Всего по состоянию на субботу, 3 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 166 658 случаев заражения.
Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Киеве скончались 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего в городе зафиксировано 3545 летальных случаев.
Выздоровели за сутки 696 жителей столицы, всего за время пандемии – 107 484.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.