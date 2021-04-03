Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 20 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 20 341 человека, в том числе заболели 809 детей и 473 медработника. При этом в больницы госпитализировали 5186 человек.

По состоянию на утро субботы, 3 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 731 971, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 075 человек. За сутки умерли еще 396 пациентов.

За сутки выздоровели - 9 166 человек, всего за время пандемии 1 342 536.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;

Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;

Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;

Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;

Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;

Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;

Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;

Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;

Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;

Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;

Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;

Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Министр уточнил, что 18 814 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля в Украине.

286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Также Степанов рассказал, что осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).

Коронавирус в Киеве - статистика на 3 апреля

За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 2053 подтвержденных случая заболевания. Всего по состоянию на субботу, 3 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 166 658 случаев заражения.

Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Киеве скончались 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в городе зафиксировано 3545 летальных случаев.

Выздоровели за сутки 696 жителей столицы, всего за время пандемии – 107 484.

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