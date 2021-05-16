Коронавирус в Украине за сутки выявили у 3,5 тысячи человек, но госпитализаций туча

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 48 075 человек. За сутки умерли еще 133 пациента.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3620 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2208 человек с диагнозом "ковид".
По состоянию на утро воскресенья, 16 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 153 864, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 48 075 человек. За сутки умерли еще 133 пациента.
За сутки выздоровели - 7921 человек, всего за время пандемии 1 857 724.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Степанов уточнил, что за сутки 15 мая в Украине 6164 человека были привиты против коронавируса.
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939 238 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 137 случаев / 336 прививок;
- Винницкая область - 62 случая / 238 прививок;
- Волынская область - 100 случаев / 165 прививок;
- Днепропетровская область - 530 случаев / 131 прививки;
- Донецкая область - 260 случаев / 189 прививок;
- Житомирская область - 126 случаев / 201 прививки;
- Закарпатская - 22 случая / 80 прививок;
- Запорожская область - 115 случаев / 84 прививки;
- Ивано-Франковская область - 87 случаев / 281 прививки;
- Киевская область - 277 случаев / 339 прививок;
- Кировоградская область - 49 случаев / 196 прививок;
- Луганская область - 21 случай / 100 прививок;
- Львовская область - 113 случаев / 302 прививки;
- Николаевская область - 131 случай / 135 прививок;
- Одесская область - 231 случай / 482 прививки;
- Полтавская область - 90 случаев / 371 прививки;
- Ровенская область - 115 случаев / 171 прививки;
- Сумская область - 172 случая / 244 прививки;
- Тернопольская область - 118 случаев / 248 прививок;
- Харьковская область - 182 случая / 400 прививок;
- Херсонская область - 194 случая / 392 прививки;
- Хмельницкая область - 138 случаев / 288 прививок;
- Черкасская область - 106 случаев / 57 прививок;
- Черновицкая область - 74 случая / 436 прививок;
- Черниговская область - 170 случаев / 298 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Из-за ухудшения ситуации Черкасская область 14 мая снова попала в оранжевую зону карантина – там был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.
- Коронавирус в Украине за сутки 14 мая выявили у 6796 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2197 человек, жертв – 322.