Коронавирус в Украине за сутки выявили у менее 3 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2758 человек. При этом в больницы госпитализирован 1591 человек, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По состоянию на утро субботы, 3 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 085 938, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 750 человек. За сутки умерли еще 154 пациента.

За сутки выздоровели - 5550 человек, всего за время пандемии 1 681 815.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Степанов рассказал, что 177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине, а от начала прививочной кампании привито 755 103 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 95 случаев;

Винницкая область - 64 случая;

Волынская область - 108 случаев;

Днепропетровская область - 360 случаев;

Донецкая область - 202 случая;

Житомирская область - 135 случаев;

Закарпатская - 4 случая;

Запорожская область - 103 случая;

Ивано-Франковская область - 38 случаев;

Киевская область - 74 случая;

Кировоградская область - 116 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 94 случая;

Николаевская область - 81 случай;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ровенская область - 62 случая;

Сумская область - 231 случай;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 164 случая;

Херсонская область - 46 случаев;

Хмельницкая область - 30 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 61 случай;

Черниговская область - 62 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: