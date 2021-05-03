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Коронавирус в Украине за сутки выявили у менее 3 тысяч человек

3 мая 2021, 08:19
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 750 человек. За сутки умерли еще 154 пациента.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у менее 3 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2758 человек. При этом в больницы госпитализирован 1591 человек, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По состоянию на утро субботы, 3 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 085 938, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 750 человек. За сутки умерли еще 154 пациента.

За сутки выздоровели - 5550 человек, всего за время пандемии 1 681 815.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Степанов рассказал, что 177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине, а от начала прививочной кампании привито 755 103 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 95 случаев;
  • Винницкая область - 64 случая;
  • Волынская область - 108 случаев;
  • Днепропетровская область - 360 случаев;
  • Донецкая область - 202 случая;
  • Житомирская область - 135 случаев;
  • Закарпатская - 4 случая;
  • Запорожская область - 103 случая;
  • Ивано-Франковская область - 38 случаев;
  • Киевская область - 74 случая;
  • Кировоградская область - 116 случаев;
  • Луганская область - 28 случаев;
  • Львовская область - 94 случая;
  • Николаевская область - 81 случай;
  • Одесская область - 143 случая;
  • Полтавская область - 104 случая;
  • Ровенская область - 62 случая;
  • Сумская область - 231 случай;
  • Тернопольская область - 120 случаев;
  • Харьковская область - 164 случая;
  • Херсонская область - 46 случаев;
  • Хмельницкая область - 30 случаев;
  • Черкасская область - 233 случая;
  • Черновицкая область - 61 случай;
  • Черниговская область - 62 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине за сутки 1 мая выявили у 5094 жителей страны. За минувшие 24 часа госпитализированы 3 299 человек; летальных случаев - 160, выздоровели 5784 человека.
  • В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
  • Красная зона карантина в Украине уменьшилась – 1 мая из нее вышли Киевская и Николаевская области, а также Киев. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Украины, красный уровень эпидемической опасности остается в 7 областях.

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