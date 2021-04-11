Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 12 тысяч человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 37 014 жителей Украины. За сутки умерли еще 235 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 112 человек, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник. При этом в больницы госпитализированы 4694 человека.
По состоянию на утро воскресенья, 11 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 853 249, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 37 014 жителей Украины. За сутки умерли еще 235 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
За сутки выздоровели - 5034 человека, всего за время пандемии 1 410 860.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Степанов уточнил, что в Украине за сутки осуществлено тестирований - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34461, методом ИФА - 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).
По словам министра, 4048 человек привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 в Украине, всего - 377 050 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;
- Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;
- Волынская область - 292 случая / 60 прививок;
- Днепропетровская область - 1333 случая / 610 прививок;
- Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;
- Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;
- Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;
- Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;
- Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;
- Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;
- Луганская область - 72 случая / 250 прививок;
- Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;
- Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;
- Одесская область - 623 случая / 70 прививок;
- Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;
- Ровенская область - 277 случаев / 150 прививок;
- Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;
- Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;
- Харьковская область - 1374 случая / 100 прививок;
- Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;
- Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;
- Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;
- Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;
- Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 6 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине количество летальных случаев растет из-за новых штаммов коронавируса.