Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 12 тысяч человек / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 112 человек, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник. При этом в больницы госпитализированы 4694 человека.

По состоянию на утро воскресенья, 11 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 853 249, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 37 014 жителей Украины. За сутки умерли еще 235 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За сутки выздоровели - 5034 человека, всего за время пандемии 1 410 860.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Степанов уточнил, что в Украине за сутки осуществлено тестирований - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34461, методом ИФА - 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).

По словам министра, 4048 человек привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 в Украине, всего - 377 050 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;

Волынская область - 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область - 1333 случая / 610 прививок;

Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область - 72 случая / 250 прививок;

Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;

Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область - 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;

Ровенская область - 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область - 1374 случая / 100 прививок;

Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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